Gaat Alaphilippe niet gewoon de Tour winnen? Marc Ghyselinck in Frankrijk

20 juli 2019

18u53 1 Tour de France Julian Alaphilippe won in Epernay. Hij verloor zijn gele leiderstrui op La Planche des Belles Filles en pakte hem twee dagen later terug in Saint-Etienne. Alaphilippe won de tijdrit in Pau en nu wordt hij tweede op de Tourmalet. De Fransman zit elke dag steviger in de gele trui. Maar hij weigert te praten als een toekomstige Tourwinnaar.

Het discours van Alaphilippe is voorspelbaar, je hoeft er zelfs geen vragen voor te stellen. Hij zegt telkens weer dat hij kijkt van dag tot dag. Dat hij alles doet om zijn trui te verdedigen. Dat hij à bloc koerst. Dat hij zo lang mogelijk in het geel wil blijven. En hoe dichter hij bij Parijs komt, hoe beter het eruit ziet.

Ze zeggen dat Alaphilippe een vogel voor de kat is in het hooggebergte. Zeven beklimmingen boven 2000 meter, daar moet hij wel kraken. Het kan niet anders. Gisteren op de Tourmalet lag de eerste van die gevreesde hoge toppen en als Julian Alaphilippe niet zo vriendelijk was geweest om de ritzege aan zijn vriend Thibaut Pinot te schenken, dan had hij zelf de rit gewonnen.

Waar staan we dan met al die dure voorspellingen? Laat Geraint Thomas het parcours afleggen dat Alaphilippe in deze Tour heeft gelopen en we geven Thomas nu al de eindzege. Hij hoeft er zelfs niet meer voor te koersen.

Zondag gaat het van Limoux naar Foix en de hoogste top is maar 1517 meter. Patrick Lefevere kan dus gerust zijn: op maandag rustdag in Nîmes houdt zijn ploeg het traditionele mosselsouper en dan kan hij een gele trui aan de muur hangen.

Het ging er hard aan toe bij de beklimming van de Tourmalet. Op tien kilometer voor de top loste Nairo Quintana. Vervolgens haakten Richie Porte (- 5,6 kilometer), Enric Mas (- 5,5 km), Jakob Fuglsang (- 1,6 km) en Rigoberto Uran (- 1,4 km) af. En tenslotte begaf Geraint Thomas. Het was nog één kilometer tot de streep.

Dat zijn allemaal favorieten voor de eindzege in Parijs. Elke dag zakken hun kansen een beetje meer, elke dag stijgen die van Alaphilippe. Hij heeft in het klassement nu 2:02 voor op Thomas, 2:14 op de Nederlander Steven Kruijswijk en 3:00 op Egan Bernal.

Het is nu wachten tot donderdag voor de Tour over de hoogste Alpencols rijdt: Col de Vars (2.109 meter), Col d’Izoard (2.360m) en Col du Galibier (2.624). Doen we dan nog zo meewarig over de kansen van Julian Alaphilippe? Of is deze Fransman echt op weg om de Tour de France te winnen?

Dat is natuurlijk allemaal erg verbazend. Vorig jaar verloor Alaphilippe nog 14:05 op ritwinnaar Nairo Quintana in de rit met aankomst op Col du Portet (2.215m). En nu vliegt bij met de beste klimmers van de wereld naar boven. Zonder hulp van ploegmaats. En na alle inspanningen die hij in deze Tour de France al geleverd heeft.

Deceuninck-Quick.Step is een overtuigde gebruiker van ketonen en misschien ligt daar de verklaring. Als het allemaal aan de ketonen ligt, dan zit vanaf morgen iedereen aan de ketonen. Frank D. Llosa, de Amerikaanse CEO en stichter van KetoneAid Inc, bood ze in een videoboodschap gratis aan aan alle ploegen die ze nog niet hadden. «Ik schakel FedEx in en ik probeer alles op tijd te leveren.»

Alle andere vragen worden vakkundig afgeweerd. Toen Patrick Lefevere hoorde dat bij de persconferentie vrijdag Alaphilippe de vraag had gekregen of hij te vertrouwen was, zei de manager: “Ik verlaag me zelfs niet om daarop te antwoorden.”