Froome ziet af van Parijs-Roubaix, maar "dat betekent niet dat ik kasseipassages in de Tour niet zal verkennen"

Bron: La Dernière Heure 0 TDW Chris Froome, voor de gelegenheid als Ninja. Tour De France Met een aankomst in Roubaix en ruim twintig kilometer kinderkopjes op het parcours kondigt de Tour van 2018 zich als een waar spektakelstuk aan. Krijgen we een vijfde keer Chris Froome? De Brit van Team Sky laat niets aan het toeval over, maar een deelname aan Parijs-Roubaix voor wat extra kassei-gewenning zit er niet in.

"Neen. Het risico op een valpartij in de klassiekers is veel te groot, al neemt dat niet weg dat ik de kasseistroken niet op voorhand ga verkennen." De zware beproeving naar Roubaix staat gepland tijdens de negende etappe, de viervoudig Tourwinnaar denkt er over na om de wegen samen met Stannard, Rowe en Thomas te verkennen. "Zij kennen als specialisten in het klassieke werk het klappen van de zweep, ideaal voor mij dus om in hun wiel op de kasseien te trainen."

Een herhaling van Froomes deelname aan Parijs-Roubaix in 2008 zit er dus niet aan te komen. De Brit startte als neoprof in de Helleklassieker, maar kon de wedstrijd niet uitrijden. "Misschien probeer ik het nog eens aan het eind van mijn carrière, maar nu blijft de focus liggen op etappewedstrijden. Ook tijdens de voorbereiding op de Tour", verklaart Froome aan 'La Dernière Heure'.

Combinatie Giro-Tour?

Na zijn succesvolle combinatie Tour-Vuelta rijzen ook steeds meer geruchten als zou Froome nu de Ronde van Frankrijk met de Giro combineren. "Daarvoor is het nog veel te vroeg. De bergpassages in de Giro spreken mij zeker aan en ook de start in Israël is het overwegen waard. Ik wacht liever op de officiële bekendmaking van het parcours. Daarna zullen we samenzitten met het team in december om mijn planning definitief op te maken."

