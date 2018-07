Froome over negativiteit rond zijn persoon en Sky: "Wij tegen de wereld, zo voelde het aan" MDB

29 juli 2018

18u03

Bron: Cycling Weekly 0 Tour De France Niet alleen fysiek, maar ook op mentaal vlak was deze Tour de France een serieuze beproeving voor Chris Froome. De Franse fans lustten de viervoudige Tourwinnaar rauw. Vijand nummer één.

Boegeroep, gespuw en zelfs een klap op de rug op Alpe d'Huez. Froome maakte het de voorbije drie weken allemaal mee. "Ik denk dat als er zo'n negativiteit is, dat het ons als team dichter bij elkaar brengt", vertelde de Keniaanse Brit. "Dat voelde ik zeker bij de renners. We werden hechter en het voelde aan alsof het wij tegen de rest van de wereld was. We waren hier om de koers te winnen. Dat is geweldig."

Het was niet alleen Froome die boegeroep naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Alle renners van Team Sky moesten er aan geloven. Zo ook Geraint Thomas wanneer die het podium besteeg om de gele trui in ontvangst te nemen. "G ging door... Het was moeilijker dan de vorige jaren en Geraint Thomas handelde goed als geletruidrager. Ik denk dat je zelf kiest of het je zal raken." Op de Col de Portet probeerde een man geletruidrager Thomas zelfs van zijn fiets te trekken. Iets wat hem gelukkig niet lukte. "Er zullen altijd haters zijn", vertelde de kersverse Tourwinnaar. "Maar we werken hard. We proberen er naar te streven om het beste te doen."