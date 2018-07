Froome nadat hij tik van toeschouwer kreeg op Alpe d'Huez: "Mensen worden gek in Frankrijk. De organisatie moet meer doen om ons te beschermen" TLB

20 juli 2018

23u00

Bron: Vive Le Vélo 1 Tour De France Chris Froome (33) heeft het in 'Vive Le Vélo' gehad over enkele hete hangijzers. De tik die hij kreeg van een fan op Alpe d'Huez of de concurrentie die hij krijgt van zijn eigen ploegmaat Geraint Thomas: over alles praatte de Brit met Keniaanse roots op een serene, maar eerlijke manier.

Als er iets te zeggen valt over Froome, dan is het wel dat hij goed opgelet heeft tijdens de lessen mediatraining bij Team Sky. De viervoudige Tour-winnaar verliest zelden of nooit zijn cool, laat ook amper het achterste van zijn tong zien en hij paait het (Franse) publiek zo vaak als nodig. Maar aan de tafel van VRT-journalist Maarten Vangramberen pakte Froome toch uit met enkele eerlijke antwoorden.

Het voornaamste thema van het gesprek was de veiligheid tijdens deze Tour. Vooraf werd gevreesd dat het Franse publiek Froome zou viseren na de salbutamolcase en dat gebeurde gisteren ook op Alpe d'Huez. Een onverlaat deelde 'Froomey' een tikje uit, de Brit fietste gewoon voort. "Er zijn dingen gebeurd die niet zouden mogen gebeuren. Ze hebben bijvoorbeeld op mij gespuugd en dat was niet de eerste keer. Zo'n zaken gebeuren helaas tijdens de Tour. Om één of andere reden worden mensen gek in Frankrijk, dat zie je niet in de Giro of de Vuelta."

"Tijdens het klimmen heb ik eigenlijk geen tijd om daarmee bezig te zijn, voor emoties is geen tijd en ruimte. Ik kan niet kwaad worden op die man, want dan ben ik afgeleid. Ik train immers een heel jaar voor deze wedstrijd. Of ik bang ben? Neen, dat niet. Maar dat iemand zo dichtbij komt...gaat wel te ver voor mij. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie om toe te zien op onze veiligheid en zij moet dan ook meer doen om ons te beschermen."

"Als Thomas de Tour wint, is het ook goed"

Froome kan de Tour voor de vijfde keer winnen, maar dan moet hij wel de kloof van ruim een minuut zien te dichten op zijn ploegmaat Thomas. Geen simpele klus, aangezien de Welshman zelf ook in bloedvorm verkeert. Maar Froome ziet het probleem niet. "We zitten als Team Sky in een geweldige uitgangspositie, dit is een droomscenario", zei Froome nog in Vive Le Vélo. "Geraint draagt nu het geel en de andere mannen - zoals Dumoulin, Bardet, Landa of Quintana - zullen toch moeten aanvallen als ze willen winnen. Ik ook? Als er maar iemand van Team Sky wint. Dat zou fantastisch zijn. Het maakt niet uit wie dat is. Als Thomas wint, is het ook goed voor mij.”

"Heb het gevoel dat ik in derde week in best mogelijke vorm zal zijn"

Froome won eerder dit jaar de Giro en waagt zich nu dus aan de Tour. Een loodzware combinatie, maar de Brit ging niet over één nacht ijs. "Toen ik aan de Tour begon, was mijn plan om te pieken in de derde week. Veel mensen die beide grote rondes rijden, maken de fout om hun vorm van de Giro te proberen behouden tot de Tour. Alberto Contador en Nairo Quintana hebben dat in het verleden gedaan en na hun zege in de Giro waren ze niet dezelfde renners tijdens de Tour. Ik wou degelijk herstellen na de Giro en ik heb ook goed gerust. Ik voelde ook dat ik goed gerecupereerd was, maar door dat proces was mijn vormpeil wel wat gezakt. En nu was ik weer aan het opbouwen, met de Tour in gedachten. Ik héb ook het gevoel dat ik in de derde week in de best mogelijke vorm zal verkeren. Ik ben nog nooit eerder op deze manier te werk gegaan en we zien wel wat het wordt."