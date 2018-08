Froome is Tour-voorval nog niet vergeten: "Als voetbalfans dat doen, vliegen ze in de gevangenis" TLB

20 augustus 2018

09u28

Bron: Sportweekend 0 Tour De France Na een druk eerste seizoensdeel is Chris Froome (33) toe aan wat rust. De Brit van Team Sky won de Giro en reed ook de Tour, maar die kon hij niet winnen. In de rit met aankomst op Alpe d'Huez kreeg Froome ook een tik van een toeschouwer en dat voorval is hij duidelijk niet vergeten. In 'Sportweekend' zegt Froome dat er "meer gedaan moet worden om duidelijk te maken dat sommige zaken niet getolereerd kunnen worden".

Donderdag 19 juli, Alpe d'Huez. Waar vooraf voor gevreesd werd - fysiek geweld tegen Chris Froome en zijn ploegmaats - kwam uit. Een onverlaat rende een stukje mee met de groep der favorieten en haalde dan uit naar Froome, die gelukkig niet hard geraakt werd en zijn tocht kon voortzetten. Veel woorden maakte Froome achteraf ook niet vuil aan het voorval, maar in 'Sportweekend' liet de viervoudig Tourwinnaar zijn licht toch even schijnen over de zaak.

"Er is veel nodig om mij kwaad te krijgen", aldus Froome, die over de hele lijn werd vrijgesproken in de salbutamolcase die hem na de Vuelta van vorig jaar achtervolgde. "Ik kan die reacties ook wel begrijpen. De mensen zijn opgehitst door wat er in de pers is verschenen. Ik ben ook nooit bang geweest. Maar anderzijds kan er in het wielrennen meer gedaan worden om duidelijk te maken dat we sommige zaken niet tolereren. Als iemand in het voetbal het veld oploopt en een speler duwt, dan belandt die persoon in de cel. Waarom wordt dat in het wielrennen dan wel zomaar getolereerd?"

Montée de L’Alpe : un spectateur tente de frapper (?) Christopher Froome #Tour2018 pic.twitter.com/JV5RR07G7K Matthieu Brandely(@ m_brandely) link

Vijfde Tour-zege

Froome gaf voorts mee dat hij volgend jaar samen met Geraint Thomas - die op het punt staat om zijn contract bij Sky te verlengen - op zoek wil gaan naar een nieuwe Tour-zege. "Ik vind twee leiders in dezelfde ploeg geen probleem. Het is net een sterkte", aldus de Brit. "Ik vond het speciaal om deel te mogen uitmaken van het succes van Geraint. Ik weet zeker dat we het ook volgend jaar kunnen laten werken. Die vijfde Tourzege is nog iets waar ik voor het einde van mijn carrière werk van wil maken."