Froome in de Tour of niet? Advocaat ziet vergelijking met cocaïnezaak Boonen: "Je moet de regels van het spel naleven" Organisator ASO vreest dat 32-jarige Brit imago besmeurt zolang er geen uitspraak is in proces Valerie Hardie

22 maart 2018

17u26 0 Tour De France Staat Chris Froome op 7 juli aan de start van de Tour de France? Als het van organisator ASO afhangt niet, meldt het nieuwsagentschap Press Association Sport. Maar kan ASO dat juridisch wel maken, want de rechtszaak van de 32-jarige Britse renner is tenslotte nog niet begonnen, laat staan dat hij al veroordeeld zou zijn.

Op 13 december 2017 bevestigde de Internationale Wielerunie (UCI) wat Chris Froome dan al drie maanden wist: op 7 september 2017 zat er twee keer meer salbutamol dan toegelaten in zijn urinestaal dat tijdens de Vuelta was afgenomen. Froome heeft altijd volgehouden dat hij niets heeft misdaan - hij claimt dat hij het middel uitsluitend gebruikt om zijn astma te verlichten - en ook Team Sky steunt zijn kopman voluit. Op 18 december herhaalt Froome dat hij in 2018 twee belangrijke doelen heeft: de Giro voor het eerst en de Tour voor een vijfde keer winnen.

