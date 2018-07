Froome hoopt op eindzege van Thomas: "Geraint verdient het geel, hij is sterker dan mij" TLB

Bron: Belga 2 Tour De France Chris Froome is de verliezer van de dag in de Tour de France. De viervoudige Tourwinnaar finishte woensdag op 1'35'' van winnaar Nairo Quintana en verloor kostbare tijd ten opzichte van de klassementsrenners. Hij valt terug naar een derde plaats, op 2'31'' van ploegmaat en gele trui Geraint Thomas.

"Chris Froome is de leider van Team Sky", hield Geraint Thomas altijd vol de voorbije dagen, maar woensdag werd duidelijk dat de viervoudige Tourwinnaar zijn ploegmaat niet kan bijhouden bergop en hij verloor 48 seconden op Thomas.

"Het was een zeer moeilijke en intensieve dag", aldus Froome na afloop bij de teambus. "Ik ben geklopt, maar ik heb geen spijt. Ik had eenvoudigweg de benen niet vandaag op het einde. Dat hoort ook bij wielrennen. Soms heb je dagen dat het minder gaat en vandaag was dat het geval. Geraint presteert echt op een hoog niveau en is sterk, hij is sterker dan mij en ik hoop dat hij tot in Parijs het geel draagt. Hij verdient die gele trui."

"Uiteraard ben ik over mijn eigen prestatie ontgoocheld," ging hij verder, "ik ben blij dat ik nog in de Tour ben, maar ik had op beter gehoopt. Dat is ook koers. Nu ga ik knokken tot het einde voor het team en voor Geraint. Hij heeft twee minuten voorsprong (1:59) op Dumoulin. Dat is op zich voldoende en hij zit in een vrij comfortabele positie. Hij werkte tot vandaag een foutloos parcours af, hij ziet er nog heel sterk uit en ik denk dat hij het wel zal klaarspelen tot het einde, ik hoop het toch voor hem. Ik heb de laatste drie grote rondes die ik reed gewonnen (Tour, Vuelta, Giro) en hij is sterk en verdient de zege. De tactiek wordt dus simpel de komende dagen: we moeten hem in het geel houden tot in Parijs."