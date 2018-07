Froome: "Deze Tour wordt mijn grootste uitdaging ooit" BA & SDD

04 juli 2018

18u43 0 Tour De France Chris Froome start ondanks alle heisa zaterdag gewoon in de Tour. De titelverdediger gaf vanavond een persconferentie. We verzamelden enkele interessante quotes:

“Uiteraard heb ik negen uitdagende maanden achter de rug voor mezelf, familie en collega’s. We hebben er een lijn onder getrokken en nu is het een kwestie van doorgaan en focussen op het wielrennen. Ik wist van in het begin dat ik niets fout heb gedaan dus moest ik gewoon wachten op dit moment. Nu het er eindelijk is ben ik enorm opgelucht. Ik ben trots op ploeg rond me die hier is: het is een mix van ervaring en talent. Deze Tour wordt mijn grootste uitdaging ooit. Het is mijn vierde grote ronde op een rij. Nooit eerder deed ik eerst mee aan de Giro en dan de Tour. Dit is voor mij een stap in het onbekende.”

Of Froome zich veilig zal voelen tijdens zijn jacht naar zijn vijfde gele trui? “Ik nodig alle fans uit om te komen supporteren. Ook als je geen Sky- of Froome-supporter bent, kom dan toch en trek een shirt aan van de ploeg die je wel leuk vindt. Wees niet negatief. Dat is het advies dat ik wil geven.”

Dave Brailsford, ploegmanager van Sky, voegde er nog aan toe: “Als je van iets beschuldigd wordt, en je hebt het niet gedaan, dan is dat een nachtmerrie. In die moeilijke omstandigheden is Chris erin geslaagd waardig te blijven, zijn niveau te houden én de Giro te winnen. Dit is uitzonderlijk. Wij hebben nooit getwijfeld dat dit zou opgelost worden. De grote ontgoocheling is dat deze zaak is uitgelekt. Daardoor hebben de mensen snel conclusies getrokken. Chris verdient respect. Ik ben hier met extra trots omwille van de manier hoe hij hiermee is omgegaan.”