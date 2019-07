Fransen boven in de Tour: Pinot wint op Tourmalet, Alaphilippe verstevigt leidersplaats JH/GVS

20 juli 2019

17u13 26 Tour de France Topdag voor de Fransen in de Ronde van Frankrijk vandaag: Thibaut Pinot won de 14de rit met aankomst op de Tourmalet, Julian Alaphilippe werd opnieuw knap tweede én verstevigt zijn leiding in het klassement. Steven Kruijswijk werd derde, na sterk werk van Laurens De Plus.

⏪ Last kilometre - Col du Tourmalet



🤩 Watch, listen, enjoy 🤩



🤩 Regardez, écoutez, profitez 🤩#TDF2019 pic.twitter.com/APufObsVZP Tour de France™(@ LeTour) link

Een korte etappe van 117,5 kilometer moest de renners aanzetten om voor vuurwerk te zorgen. Het eerste wedstrijduur verliep relatief vlak, maar daarna volgde de eerst col van de dag: de Col du Soulor, een beklimming van eerste categorie. De top lag op 57 kilometer van het einde en was een opwarmertje voor de slotklim: de befaamde Tourmalet. Voor het eerst in de Tour klommen de renners tot boven de 2000 meter hoogte, het was uitkijken of ook vandaag geletruidrager Julian Alaphilippe zichzelf kon overtreffen.

Na een tiental kilometer waren het niemand minder dan Peter Sagan en Vincenzo Nibali die voor een vroeg offensief kozen. Een groep van vijftien kwam het duo wat later vervoegen, daarbij zagen we de bolletjestrui van Tim Wellens zitten. De andere grote namen in de groep waren Ilnur Zakarin, Luis Léon Sanchez, Lennard Kämna en Lilian Calmejane. Thibaut Pinot was gebrand op ritwinst op de Tourmalet, zijn ploeg Groupama-FDJ hield zo de leiders binnen handbereik.

Op de Col du Soulor spatte de kopgroep door de druk van het peloton al snel uiteen: Zakarin was de eerste die de boel in brand stak, wat later had de Rus geen antwoord op de versnelling van een sterke Tim Wellens. Wie wel met onze landgenoot meesprongen, waren Elie Gesbert en Vincenzo Nibali. Die laatste heeft zijn zinnen gezet op het bergklassement, maar moest in een pittig sprintje het onderspit delven voor onze landgenoot op de top van de Soulor.

In het peloton zaten ze niet stil, onder het gebeuk van Marc Soler stond de deur wagenwijd open. Grootste slachtoffer: Romain Bardet. Het was al duidelijk dat de Fransman deze Tour niet ging winnen, maar vanaf vandaag kunnen we helemaal een kruis maken over de klassementsambities van de renner van AG2R. Het hoge tempo in de groep der favorieten betekende dat de koplopers zich weinig illusies moesten maken, de klassementsmannen hadden hun zinnen op ritwinst gezet.

Het was uiteindelijk Elie Gesbert die het langst uit de greep van het peloton bleef, maar op tien kilometer van het einde zat, door het tempo van Team Movistar, zijn avontuur erop. Op de flanken van de Tourmalet vielen de maskers van sommige klassementsrenners al snel af: Adam Yates en Nairo Quintana moesten nog voor de eerste aanval al vaarwel zeggen. Wat later moesten ook Richie Porte en Enric Mas dat doen.

Laurens De Plus reed een dijk van een etappe, onze landgenoot ging lang mee met de beste klimmers en deed berenwerk voor zijn kopman, Steven Kruijswijk. Met ook George Bennett had Jumbo-Visma tot in de finale drie mannetjes mee. Op een echte uitval van de favorieten was het wachten tot de laatste kilometer: Emmanuel Buchmann ging zijn kans, Geraint Thomas was het slachtoffer. De winnaar van vorig jaar moest de beteren laten gaan, we kregen een ijzingwekkend spannende finale. Met zes gingen ze spurten voor de ritwinst: Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Emmanuel Buchmann, Mikel Landa én Julian Alaphilippe.

Pinot stoomde weg op 400 meter van het einde, de anderen hadden geen antwoord. Enkele seconden na de Fransman kwam zijn landgenoot Alaphilippe als tweede boven. Opnieuw verrast de renner van Deceuninck-Quick.Step, en dat allemaal voor het oog van de Franse president Emmanuel Macron. Steven Kruijswijk strandde in het wiel van de geletruidrager en was een mooie derde. Alaphilippe heeft in het klassement nu een voorsprong van 2'02" op Thomas, die de schade wist te beperken. Kruijswijk volgt op 2'14".

Alaphilippe: “Hoe dichter bij Parijs, hoe meer ik aan eindzege denk”

“Ik blijf mezelf verbazen”, verklaarde Alaphilippe. “Maar de Tour is nog ver van gedaan. Ik bekijk het dag per dag. Iedereen verwachtte een grote strijd en meteen op de eerste klim (Col du Soulor) lag het tempo erg hoog. Movistar ging echt voluit. Ik focuste me volledig op mijn eigen inspanning, ik wilde zo lang mogelijk mee gaan met de beste renner en op het eind doe ik zelfs nog mee voor de zege. Ongelooflijk, daar ben ik heel blij mee, ik mag die trui nog een dag dragen.”

“Het is ongelooflijk dat ik tijd neem op Thomas. De laatste klim was echt vol gas, ik zag in de finale enkel sterke renners bij me, maar iedereen zat à bloc, en op het einde was ik al blij om geel te houden. Thibaut was echt sterk voor de overwinning, ik ben gewoon blij om zo voorin te eindigen. Ik zag echt af, zoals iedereen. Als je al die grote namen ziet lossen, dat is niet voor niets. Nu hoop ik goed te kunnen recupereren, want morgen wacht weer een zware rit.”

Op de vraag wie hij als zijn grootste tegenstanders ziet, bleef het antwoord een beetje uit. “Ik ben niet echt bezig met de anderen, ik kijk naar mezelf en wat ik kan. Ik zag vandaag een sterke Kruijswijk, ook Bernal en dan heb je Pinot. We zien wel.”

“Of ik Pinot liet winnen? Tja, toen hij aanviel, ging even door mijn hoofd of ik mee zou gaan, maar wellicht deed ik dat dan niet alleen. Ik zat ook wel op mijn limiet en dan zie ik liever iemand winnen die ik graag heb. Ik wilde gewoon graag in dat geel blijven. Parijs komt steeds dichter, maar ik blijf met de voetjes op de grond. Wel stel ik me steeds meer de vraag of ik dat geel kan houden tot in Parijs.”

What a team!! Thanks for the entertainment this afternoon guys @JumboVismaRoad 💛🖤 Wout van Aert(@ WoutvanAert) link