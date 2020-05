Franse sportminister sluit Tour en Roland-Garros zonder publiek niet langer uit ABD

05 mei 2020

15u17

Bron: Belga 0 Sport De Franse Minister van Sport Roxana Maracineanu sluit niet meer uit dat de Ronde van Frankrijk en Roland-Garros dit jaar zonder publiek worden afgewerkt. "Het zou echt de slechtste oplossing zijn", vertelde de voormalige zwemster dinsdag. "Maar die sporten moeten ook overleven. Als dat op het spel staat, moeten we de juiste beslissing nemen."

Maracineanu zag vorige week nog niets in een Tour de France of Roland-Garros zonder fans. "Beide evenementen hebben toeschouwers nodig: de opbrengst van de tickets voor Roland-Garros, de vreugde en de passie van het publiek voor de Tour", zei ze toen. "Ze zullen alleen maar plaatsvinden als er toestemming is om publiek toe te laten."

De uitgestelde Tour moet nu beginnen op 29 augustus. Roland-Garros is verschoven naar 20 september tot 4 oktober. "Veel mensen smeken me om de Tour en Roland-Garros door te laten gaan, desnoods zonder publiek", zegt de sportminister. "Maar we moeten echt afwachten hoe het coronavirus zich gaat verspreiden."

Burgemeesters in Frankrijk vrezen dat een Tour de France zonder publiek in de praktijk lastig te verwezenlijken is.

Vandaag komt de UCI in principe met een officiële nieuwe wielerkalender voor 2020.