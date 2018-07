Frans Maassen: "Ik geloof nog in eindzege van Roglic" Redactie

Tour De France Primoz Roglic zou in zijn tweede Tour de France zonder klassementsambities gaan koersen. Dat was aan de vooravond van de Tour het plan van LottoNL-Jumbo met de 28-jarige Sloveen. Nu het gevecht om de hoofdprijzen eraan komt, zou Roglic ook zomaar te voorschijn kunnen komen als winnaar. Dat zei ploegleider Frans Maassen op de tweede rustdag.

"De strijd is nog open genoeg", aldus Maassen. "Primoz staat weliswaar op de vierde plaats, maar de achterstand op gele trui Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin is niet heel groot. Die drie zijn waarschijnlijk de topfavorieten. Een minuut extra is echter niet heel veel en ik vind dat hij er erg goed uitziet."

Maassen verbaast zich nog regelmatig over de sensationele ontwikkeling van Roglic, die in zijn vorige sportleven furore maakte als schansspringer. "De grootste stap zette hij met de proloog van de Giro in Apeldoorn, waar hij met een paar duizendsten van een seconde werd geklopt door Tom Dumoulin. Toen hadden we met zijn allen echt niet het idee dat hij zo'n goede tijdrijder zou zijn. Primoz kreeg die tijdritmachine van de ploeg en ging met de trainers aan de slag op het gebied van zijn vermogen. Vervolgens ontwikkelde zich iets heel speciaals. Nu is hij wereldtop. Dat is één ding. Daarnaast vind ik hem tactisch heel sterk, blijft hij erg relaxt onder alle omstandigheden, wat ook een sterk wapen is."

Maassen ziet nog meer positieve elementen. "Hij leert dankzij de ploeggenoten steeds beter in het peloton rijden, kan zo beter zijn weg vinden en ongemerkt doet hij alle dagen heel veel ervaring op. En vergeet niet, hij is nergens bang voor. Als hij dan ook nog eens wordt geholpen door de mannen die normaal in de sprinttrein hun werk doen voor Dylan Groenewegen, komt het wel goed. Timo Roosen en Amund Grøndahl Jansen zijn twee beesten in het in positie brengen van hun kopman. Daarvan kan hij de komende dagen ook profiteren."

Hitte

Maassen sprak de hoop uit dat het in de Pyreneeën niet extreem warm zal worden. Met grote hitte heeft Roglic namelijk problemen. "Ik wil niet zeggen dat hij dan slecht is. Integendeel, ook onder dergelijke zware omstandigheden komt hij nog goed voor de dag. Hij eindigde immers als zesde op Alpe d'Huez, een paar seconden later dan Froome, Thomas en Dumoulin, wat gewoon een prima resultaat was. Zo bewees hij opnieuw dat hij zich kan meten met de allerbesten in deze Tour. Laat ik het zo uitdrukken: het zou beter zijn wanneer het de resterende dagen van de Tour niet super warm zal zijn. Dat zou in zijn voordeel kunnen uitpakken."