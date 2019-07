Frans kampioen Warren Barguil veroorzaakt val Mikel Landa en excuseert zich: “Ik hoop dat hij oké is” AB

15 juli 2019

19u31 0

Met nog 19 kilometer te gaan kwam klassementsrenner Mikel Landa zwaar ten val. De kopman van Movistar ging tegen de grond nadat hij uit balans werd gebracht door Frans kampioen Warren Barguil (Arkéa-Samic). Landa zat op het moment van de val in de eerste waaier en kon dus een goede zaak gedaan hebben in de stand. Na zijn val moest de Spanjaard wachten op een nieuwe fiets. Hij verloor uiteindelijk 2 minuten en 9 seconden.

Achteraf bood Warren Barguil zijn excuses aan via Twitter. “Ik ben triest dat Mikel Landa gevallen is”, zegt hij. “Ik raakte uit balans nadat ik het wiel van Julian (Alaphilippe, red.) raakte. Vervolgens kwam ik in contact met Mikel, die me langs links van me zat. Het ging allemaal erg snel, ik wilde hem niet ten val brengen. Op miraculeuze wijze bleef ikzelf recht, Mikel slaagde daar jammer genoeg niet in. Ik hoop dat hij oké is."

Je suis triste de la chute de Mikel Landa. Déséquilibré en touchant la roue de Julian, je touche Mikel qui me remontait sur la gauche. C’est allé très vite, ce n’était pas volontaire. J’ai évité la chute miraculeusement ce qui n’a pas été le cas de Mikel. J’espère qu’il va bien. barguil(@ WarrenBarguil) link