Fotograaf Tonny Strouken zat jarenlang in spoor van Eddy Merckx: "Eddy was God. Met Elvis-look" Joeri De Knop

15 juni 2019

07u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour de France “Niemand die me in mijn carrière meer en ­beter heeft gefotografeerd dan Tonny.” Getekend: Eddy Merckx. Tonny is Tonny Strouken, kranig 83 ­inmiddels. De twee hebben iets ­gemeen: allebei waren ze in hún vakgebied ‘De Allergrootste’.

Hij is van alle sportmarkten thuis. Maar kreeg vooral wielrennen met de paplepel ingegoten. Zélf koersen mocht hij niet van zijn vader. Dus stortte hij zich voluit op zijn tweede ­passie: fotografie. Op z’n elfde al debuteerde hij in 1948 als leerjongen bij een Limburgs persagentschap op het WK in Valkenburg, gewonnen door Briek Schotte. Wat volgde, was een ­onwaarschijnlijke carrière, bekroond met een veelvoud aan ­(inter)nationale prijzen en erkenningen. Bijna 70 jaar lang klikte en ontwikkelde Tonny Strouken, geboren in Geleen en wonend in Maaseik, voor grote dagbladen en sportmagazines. 24 keer volgde hij de Tour exclusief voor deze krant en hij publiceerde meer dan honderd fotoboeken. In zijn rijkelijke portfolio: onder meer Cruijff, Van Himst, Ali, Everts. En hét kroonjuweel. De man die hij ademde. En voor eeuwig en altijd in het hart draagt. Eddy Merckx.

