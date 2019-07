Fiets van The Wolfpack-renner Asgreen gebroken na stevige valpartij JSU/GVS

08 juli 2019

De ritzege en geel, maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Deceuninck-Quick.Step. Kasper Asgreen maakte in de derde Tour-etappe een zware valpartij en ging op bezoek bij de dokter om de schade op te meten. Hoe erg de 24-jarige Deen er aan toe is, is nog niet geweten. Dat het een flinke smak was, is wel duidelijk: de fiets van Asgreen is gebroken, zo bewijzen bovenstaande beelden.