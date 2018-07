Fernando Gaviria na ritwinst en geel: "Fier dat ik Hugo Peña opvolg" Nico Dick in Frankrijk

07 juli 2018

18u08 0 Tour De France Vijftien jaar was het geleden dat een Colombiaanse renner nog eens het geel droeg. Fernando Gaviria was dan ook in de wolken. "Natuurlijk is dit belangrijk voor Colombia. Ik ben fier."

In 2017 won Fernando Gaviria vier ritten in de Ronde van Italië. Maar zijn overwinning van vandaag in Fontenay-le-Comte schat hij uiteraard hoger in. "Dit is de Tour, de belangrijkste koers ter wereld. Dat ik die kan aanvatten met ritwinst én geel, dat is niet minder dan een kinderdroom die uitkomt."

In de Tour debuteren met ritwinst, het was geleden van in 2004, toen ene Fabian Cancellara in zijn allereerste Ronde van Frankrijk ooit meteen de proloog op zijn naam schreef. En het was nog een jaar langer geleden (Hugo Peña in 2004) dat een Colombiaan het klassement aanvoerde. "Ik weet dat onder meer Quintana, Parra en Herrera het geprobeerd hebben. Ik ben uiteraard zeer blij dat ik na vijftien jaar mijn land nog eens een gele trui kan schenken."

Gaviria bewierookte zijn Quick.Stepploegmaats. "Tim Declercq reed vanaf de beginfase mee op kop van het peloton om de vroege vlucht te controleren. En in de finale kon ik rekenen op alle andere jongens. Zij zorgden ervoor dat ik geen risico's moest nemen. Op twee kilometer van de streep gaf ik hen het sein om voluit te gaan. Full gas! Ze zetten me in ideale positie af om de sprint naar mijn hand te zetten. Dat ik Peter Sagan, toch een van de beste renners in het peloton, afhoud, maakt het extra mooi. De druk -want die was er!- is meteen van de ketel."

Groen

De Colombiaanse sprinter, nog altijd maar 23, mengde zich onderweg ook in de tussensprint. "Ik wilde me een keer testen", lachte hij achteraf. "Echt gek, hoe dat peloton naar die tussensprint stormde. Alsof het de finish was. Maar ik vond het plezant en pakte er nog de volle buit ook."

Het maakt dat Gaviria ook stevig in het groen zit. Sagan sprintte onderweg immers niet mee, waardoor de snelle Quick.Stepsprinter meteen 27 punten voorsprong telt op de wereldkampioen, 39 op Marcel Kittel. Krijgen we een mooi duel om groen? In onze zaterdagkrant gaf Tom Boonen aan dat Gaviria nog te jong was om voor die puntentrui te gaan... "Laat me nu hier maar even van genieten", lachte de Colombiaan de vraag weg. "En het dag per dag bekijken. Maar natuurlijk ga ik er morgen weer vol voor. We zien wat dat oplevert."