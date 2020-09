Feest bij Jumbo-Visma: Roglic op weg naar Tourwinst, Van Aert derde in laatste Alpenrit SVBM

17 september 2020

17u29 22 Tour de France Primoz Roglic is goed op weg om zijn eerste Ronde van Frankrijk te winnen. De Sloveen kwam niet in de problemen in de laatste Alpenrit, waarin een sterke Wout van Aert naar de derde plaats sprintte. De ritzege in La Roche-sur-Foron was voor Michal Kwiatkowski. De Poolse ex-wereldkampioen reed samen met ploegmaat Richard Carapaz naar de meet en mocht als eerste de finish overschrijden. Bij de favorieten waren Adam Yates en Rigoberto Uran de grote verliezers.

De laatste bergrit in deze Ronde van Frankrijk beloofde vuurwerk. Met onderweg vijf beklimmingen oogde het parcours verraderlijk. Scherprechter was de Montée du Plateau de Glières, een klim van zes kilometer met percentages rond 10%. Met enkel nog de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles en twee vlakke ritten op het programma, was dit de laatste kans om gele trui Primoz Roglic naar de troon te stoten.

In de beginfase reed een omvangrijke kopgroep van een dertigtal renners weg. Daarbij onder meer Kwiatkowski, Carapaz, Hirschi, Bilbao en Thomas De Gendt. Ook Alaphilippe probeerde nog de sprong te maken met enkele kompanen, maar het groepje waaide vanzelf terug. Jumbo-Visma vond het wel goed zo en gunde de vluchters carte blanche.

Op de Cormet de Roselend pakte Hirschi de bergpunten voor Carapaz. Het duo zette door in de afdaling, bij de voet van de volgende beklimming sloten Kwiatkowski, Bilbao en Edet aan. De Gendt had de boot gemist en verzette nog hemel en aarde om weer voorin te verschijnen, maar de winnaar zat bij de vijf koplopers. Marc Hirschi leek over goede papieren te beschikken, maar de jonge Zwitser was iets te gretig en ging tegen de grond in een stukje afdaling. Hirschi probeerde nog terug te keren, maar slaagde daar niet in.

Landa trekt ten aanval

Voorin bleven zo drie renners over: Bilbao zat in de INEOS Grenadiers-sandwich bij Kwiatkowski en Carapaz. Met z’n drieën begonnen ze aan de laatste beklimming van de dag, de Montée du Plateau de Glières. De Poolse ex-wereldkampioen werkte zich uit de naad voor Carapaz. Toch was het Bilbao die als eerste paste. De Bask moest het Ineos-duo laten rijden, terwijl ploegmaat Landa in de achtergrond ten aanval trok.

De kopman van Bahrain-McLaren kreeg al snel zicht op de virtuele top vijf omdat eerst Uran en later Yates in de penarie kwamen. Maar het offensief van Landa zelf droeg niet ver doordat een andermaal sterke Wout van Aert het tempo strak hield in dienst van Roglic. Op de top van de Montée du Plateau des Glières kwamen de andere favorieten weer op z’n wiel. Op de grindstroken kreeg Porte af te rekenen met een lekke band. De Australiër kon met dank aan Van Aert en Dumoulin weer aansluiten bij de andere favorieten.

Voorin kon het topoverleg beginnen. Kwiatkowski en Carapaz praatten kilometerslang, maar de Pool mocht toch als eerste over de finish rijden. Carapaz de bollentrui, Kwiatkowski een beloning voor al dat werk van de afgelopen jaren. Bij de favorieten gebeurde niets noemenswaardigs meer, Roglic blijft stevig in het geel. Wout van Aert sprintte naar een knappe derde plaats.

Roglic: “Weer een dag afgevinkt”

Primoz Roglic staat weer een stapje dichter bij zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk, z’n tweede grote ronde na de Vuelta vorig jaar. Net als gisteren op de Col de la Loze kwam de Sloveen niet in de problemen. “Het waren twee zware dagen op rij. Het team heeft uitstekend werk geleverd en ik was op de afspraak, dus weer een dag afgevinkt.”

Vlak na de grindstroken sloeg Roglic een praatje met landgenoot en concurrent Tadej Pogacar. Waar hebben Slovenen het zoal over in de finale van een Tourrit? “Ik herinner het me niet echt meer”, gniffelde de gele trui. “Waarschijnlijk maakten we een grapje, we stonden er allebei goed voor, dus dan kan dat.”

De komende dagen moet Roglic gewoon uit de problemen blijven, al volgt met de tijdrit naar La Planche des Belles Filles nog een belangrijke test. “Na die chrono zal de beslissing gevallen zijn. En morgen is er ook nog een dag, de etappe is allesbehalve vlak.”

Van Aert: “Het was echt afzien”

Wout van Aert sprintte in de laatste Alpenrit naar een knappe derde plaats. Waar ligt de limiet voor deze alleskunner? “Ik weet het niet”, antwoordt Van Aert zelf. “Maar het ging niet van harte, het was echt afzien. Ik moest me sparen tot de laatste beklimming, maar dat is natuurlijk relatief als je eerst al die cols over moet.” Van Aert moest vooral aan de bak toen Mikel Landa ten aanval trok. “We hadden afgesproken dat we gewoon een hoog tempo zouden aanhouden, zo konden Sepp en Primoz de andere aanvallen beantwoorden.” Lees HIER zijn volledige reactie.



