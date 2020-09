Falende Bernal is exponent van malaise bij INEOS: “Natuurlijk waren Froome en Thomas ‘pissed’ over hun niet-selectie” Redactie

14 september 2020

12u15 2 Tour de France Een pijnlijke uppercut. Méér dan zeven minuten verloor INEOS-kopman Egan Bernal (23) gisteren op de andere favorieten. Een afgang voor de uittredende winnaar en tekenend voor de malaise bij de Britse ploeg. “De Tour-ploeg ligt niet in de lijn van de selecties van de voorbije jaren. De grote namen moet je altijd meenemen”, vindt ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins.

De beslissing deed stof opwaaien, tien dagen voor de start van de Tour. INEOS Grenadiers besliste om zonder Chris Froome en Geraint Thomas naar de Ronde van Frankrijk te trekken. Het duo - samen goed voor vijf eindzeges - was er niet klaar voor, zo oordeelden manager Dave Brailsford en co. Thomas focust op de Giro, Froome op de Vuelta. Voor de Tour was Bernal de uitverkorene, met ex-Giro-winnaar Richard Carapaz als voornaamste luitenant. Maar nog voor het ingaan van de slotweek is het al voorbij. Na zijn inzinking van gisteren is Bernal teruggevallen naar plek 13 in de stand, op 8'25" van Roglic.

Kritische Wiggins

INEOS maakte bizarre keuzes, vindt Sir Bradley Wiggins. De Brit, zelf tussen 2010 en 2015 in dienst van de ploeg van Brailsford, is kritisch. “De grote namen moeten altijd mee, vind ik”, aldus Wiggins, die doelt op Thomas en Froome, bij Eurosport. “Gewoon al voor hun présence aan de eettafel, tijdens de vlakke ritten...Zeker Thomas. Ik zie niet in waarom hij niet zou kunnen wat Tom Dumoulin doet voor Jumbo-Visma. Ook na het wegvallen van Bernal had hij nog in een situatie als pakweg Richie Porte (zesde op 2'13", red.) kunnen zitten. Een Thomas die niet in vorm is kan wat Porte nu doet. Een Thomas in vorm doet mee om de Tour te winnen.”

Er werd gezegd - ook door Brailsford - dat de selectie in overleg met Froome en Thomas werd gemaakt, maar dat klopt niet. Bradley Wiggins

Maar de Welshman, winnaar in 2018, is er dus niet bij. Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle wel. En zij zijn ook allemaal nog van de partij. Maar toch is de Britse (klim)trein een pak minder indrukwekkend. Sivakov, toptalent van 23, had een belangrijke rol moeten spelen. Maar de Rus ging al in rit 1 stevig onderuit en moest z’n wonden likken. Ook daarna werd INEOS niet echt gespaard van pech. Gisteren ging ook Carapaz nog tegen de vlakte. Hij volgt al op meer dan 32 minuten van Roglic...

Niet gelukkig

“Ik zie niet in hoe Carapaz een vervanger van Thomas of Froome had kunnen zijn”, zegt Wiggins ook. “Ook Froome heeft als viervoudig winnaar toch altijd zijn rol in deze ploeg. Er werd gezegd - ook door Brailsford - dat de selectie in overleg met Froome en Thomas werd gemaakt, maar dat klopt niet. En natuurlijk waren ze daar ‘pissed' over. Terecht, vind ik. Dit team ligt niet in de lijn van de selecties van de voorbije jaren. Er mist ‘iets’. Een ervaren pion die beslissingen neemt en de lijnen uitzet.”

Als ik voor mezelf spreek, dan was ik meer dan gelukkig geweest om naar Frankrijk te trekken en zoveel mogelijk te helpen Chris Froome

Ook Froome zelf gelooft dat hij een rol had kunnen spelen in deze Tour. Dat zei de Brit, op dit moment aan de slag in de Tirreno, eveneens in een gesprek met Eurosport. “Maar de ploeg heeft beslist dat het zowel voor mij als voor de ploeg zelf de beste beslissing was om de Tour niet te rijden. Als ik voor mezelf spreek, dan was ik meer dan gelukkig geweest om naar Frankrijk te trekken en zoveel mogelijk te helpen. Anderzijds is het misschien geen slecht gegeven dat ik nu niet onder die immense druk sta. Ik werk nog altijd hard om mijn oude niveau terug te vinden.”

"I would have been more than happy to have gone to the Tour de France and helped as much as I could"@ChrisFroome spoke with @SportsOrla about the Ineos decision to leave him and @GeraintThomas86 out of #TDF2020 Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Weinig prijzengeld

De zwakke Tour van INEOS vertaalt zich ook naar de ranking van de prijzengelden. Daar prijken de rijke Britten met 9.530 euro op de op twee na laatste plek. Enkel Bahrain-McLaren (7.690 euro) en Arkéa-Samsic (5.220 euro) doen het voorlopig slechter op dat vlak. ‘t Is tekenend. Ter vergelijking: Team Sunweb mocht na vijftien ritten al 66.640 euro bijschrijven op de rekening, Jumbo-Visma 64.210 euro.

Wat Bernal wel siert: hij stak zich niet weg na de rit. “Ik voelde me leeg en had geen kracht”, gaf hij toe. “Er zijn geen excuses. Ik heb de benen niet. Ik heb mijn best gedaan voor mezelf en voor de ploeg. Maar er zijn andere renners sterker dan ik en dat moet ik aanvaarden.” En Brailsford met hem.

Lees ook:

Uittredend winnaar Egan Bernal verliest meer dan zeven minuten: “Mijn Tour is voorbij” (+)

“Het is stom om te zeggen, maar het ging gewoon vanzelf”: bekijk de tweede aflevering van de exclusieve docu ‘Wout, waar een wil is’ (+)

Meesterknecht Van Aert deed titelverdediger Bernal kraken: “Goed voor het vertrouwen”