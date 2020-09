Fabian Cancellara is Hirschi’s manager, jeugdidool en grote inspirator: “Ik zal er altijd voor hem zijn” Joeri De Knop

11 september 2020

06u51 0 Tour de France Mooier kon het niet. Marc Hirschi volgt Fabian Cancellara op als laatste Zwitserse Tourritwinnaar (2012). Zijn manager, dorpsgenoot, jeugdidool en grote inspirator. “Geweldig”, vindt Cancellara dat. “Marc treedt vanaf nu binnen in een nieuwe wereld. Daarin zal ik voor hem klaar staan.”

Graag trekt Cancellara een vat vol superlatieven open over zijn poulain. Van ‘nice’ over ‘great’ tot ‘superamazing’. “Dit is de gepaste beloning voor het harde werk dat Marc en zijn team voor en tijdens deze Tour hebben geleverd”, vindt hij. “Hij wilde dit jaar één WorldTourrace winnen. Het werd meteen een Touretappe. En op welke manier dan nog. Echt groots.”

De twee zijn buren. “Hij woont op amper 300 meter van mij, in Ittigen. Letterlijk om het hoekje dus. Ik ben nu wel zijn ­manager. Maar in alle eerlijkheid: zó goed kende ik hem niet. Alleszins niet van sinds hij nog kind was. Toch dateert onze allereerste ontmoeting al van 2008. Toen ik met mijn gouden tijdritmedaille terugkeerde van de Spelen in Peking stond hij me als tienjarig jongetje in de rij op te wachten voor een handtekening. Het was de symbolische start van zíjn wieleravontuur. Hij kijkt enorm naar me op. Daar ben ik oprecht mee vereerd.”

Formidabel, wat hij meemaakt. Maar nu begint het pas. Details worden nóg bepalender. Fabian Cancellara over Hirschi

Verwachtingen en druk

De nieuwe Cancellara, wordt Hirschi toepasselijk genoemd. Of nog: de Zwitserse Evenepoel. “Fout”, vindt Cancellara. “Remco is Remco, Marc is Marc, ik ben ik. Houden zo. Allemaal hebben we onze ­eigen identiteit, schrijven we ons eigen verhaal. Zo is het ook met al die andere toppers uit de nieuwe, gouden generatie: Bernal, Pogacar, Van Aert, Van der Poel... Laat iedereen zichzelf zijn. Zo is het goed.”

Cancellara noemt Hirschi ‘a good kid’ met een professionele mentaliteit en de juiste ingesteldheid. “Uiteraard is er marge voor verbetering. Logisch. Hij is pas 22, dit is zijn eerste Tour, zijn eerste profzege nog maar. Maar hij wordt uitstekend ­begeleid.” Toch houdt hij zichzelf ter ­beschikking, zegt hij. “Als hij me nodig heeft, zal ik er voor hem zijn. Of ik nu 0,001% of 20% kan betekenen: maakt niet uit. Ik sta hem bij waar ik kan.” Waarbij hij de jongen zeker geen spiegel wil voorhouden, benadrukt Cancellara. “Maar ik zal hem wel, vanuit mijn eigen ervaring, vertellen over het nieuwe leven waarin hij sinds gisteren is beland. Vanaf nu kijkt de hele wereld naar hem. Er komen verwachtingen en druk en hij zal veelvuldig worden gesolliciteerd. Formidabel, wat hij meemaakt. Maar nu begint het pas. Details worden nóg bepalender. Ik wil niet alleen de atleet steunen. Maar vooral ook de mens. Dat is op z’n minst even ­belangrijk.”

