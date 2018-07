F1-start baart een muis: "Organisatie van de Tour mag nooit meer nadenken over vernieuwde ideeën" MDB

25 juli 2018

15u40 2

Vernieuwend was het zeker en vast, spectaculair allerminst. Voor de ultrakorte zeventiende etappe in de Tour de France kwam de organisatie op de proppen met een F1-start. Dat ging zo in zijn werk: geletruidrager Geraint Thomas mocht vooraan starten - zeg maar vanop de polepositie - met achter hem het volledige peloton. Gerangschikt volgens het klassement. Wanneer de lichten op groen sprongen, schoot Romain Bardet wel heel even naar voren. Wanneer de Fransman achterom keek, zag hij echter al dat het peloton samen was getroept.

🚩 REAL START 🚩

Here we go for this very short stage! 🔥

Et c'est parti pour cette très courte étape ! 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/Njvqm2SsKi Le Tour de France(@ LeTour) link

Ook de Twitteraars zagen hoe die opvallende start een stevige muis baarde. "Na dit idiote vertoon mag de organisatie van de Tour nooit meer nadenken over vernieuwde ideeën om de koers spannender te maken", klinkt het bij HLN-journalist Sven Spoormakers. Bradley Wiggins was dan weer sarcastisch terwijl Sven Nys het over "een mislukking" heeft. "Als je echt spektakel wilt bij zo'n startopstelling, dan moet je tijdsverschillen tussen de groepen creëren", wierp ex-renner Thijs Zonneveld op.

Na dit idiote vertoon mag de organisatie van @LeTour nooit meer nadenken over vernieuwende ideeën om de koers spannender te maken #TDF2018 Sven Spoormakers(@ SvenSpoormakers) link

Wow! Grid start was good wasn’t it! Brad Wiggins(@ SirWiggo) link

Bij het tekenen van die grid moet zo’n organisatie toch al weten dat ze zichzelf onsterfelijk belachelijk gaat maken. Jongens toch. Zo speelden wij als kind de rally van Ieper na 🙄🤣🤣🤣💥 #letour #tdf #ViveLeVelo Karl Vannieuwkerke(@ Vannieuwkerke) link

Nu al zeggen, die F1 start is een mislukking en ze zijn nog niet gestart. @LeTour er staat gewoon een peloton dat over wat meer ruimte beschikt. #fail Sven Nys(@ sven_nys) link

#TDF2018 startgrid pic.twitter.com/YpX3bIDyd4 Mathieu Van der Poel(@ mathieuvdpoel) link

Als je echt spektakel wilt met zo'n startopstelling, dan moet je tijdsverschillen tussen de groepen creëren. Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

🇫🇷#TDF2018⁠ ⁠⁠ ⁠

Grid line-up for today’s start. @rogla in P4, @s_kruijswijk P7. As usual our @vittoriatyres tyre strategy for our @BianchiBenelux Oltre XR4 bikes. #FormulaOneStart



Photo @amaurysport / A. Broadway pic.twitter.com/gwTsGQ89hg LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link

Grid start stage 17 #TDF2018 pic.twitter.com/6nZa6wPEqW Laura Meseguer(@ Laura_Meseguer) link