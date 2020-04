Ex-winnaars Tour hebben er zin in: “Ik ben in mijn sterkste jaren, ik wil die tweede eindzege” BA

16 april 2020

De Tour heeft een nieuwe datum en de grote favorieten reageerden meteen enthousiast. Egan Bernal (23), de winnaar van vorig jaar, laat weten dat hij “meer gemotiveerd is dan ooit om honderd procent klaar aan de start te verschijnen”. De Colombiaan veilde gisteren voor de gelegenheid één van zijn gele truien voor de hongerlijdende kinderen in zijn land.

Ploegmaat Geraint Thomas (33), winnaar in 2018, doet ook aan goede werken. Hij zat gisteren (net als vandaag en morgen) twaalf uur op de rollen om geld in te zamelen voor de NHS, de Britse gezondheidszorg. Na vier uur had hij al een pijnlijk achterwerk, liet hij weten. Voor de Tour komt deze training wat te vroeg, maar zijn ambities zijn duidelijk: “Ik ben in mijn sterkste jaren. Ik wil die tweede eindzege.”

En dan is er ook Chris Froome (34), ook al renner bij Ineos en winnaar in 2013, 2015, 2016 en 2017. Die schoot meteen in zijn wielerkleren - let op de helmen van zijn zes groterondezeges achter hem - toen hij het nieuws vernam over de nieuwe datum voor de Tour: “Het gaat door! Dit is het nieuws waarop velen zaten te wachten. Er is licht aan het einde van de tunnel.”

