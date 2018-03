Ex-renners zijn het niet eens over deelname Froome aan de Tour: "Ik mag ook niet met de wagen rijden als ik drie pinten op heb" Glenn Van Snick & Mike De Beck

22 maart 2018

13u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Organisator ASO overweegt Chris Froome te bannen uit de Tour de France mocht het onderzoek naar zijn verdachte dopingtest niet zijn afgerond voor de start van de grote ronde op 4 juli. "Typisch ASO, m ocht hij een Fransman zijn zouden ze hem wel toelaten hoor", vindt Edwig Van Hooydonck. "Ik vind dat Froome nergens mag rijden", stelt Eric Vanderaerden.

Edwig Van Hooydonck: "Froome heeft het voordeel van de twijfel"

"Ik vind niet dat zoiets kan", stelt Edwig Van Hooydonck (51). "Froome heeft het voordeel van de twijfel. Er moet eerst bewezen worden dat hij écht doping heeft genomen. Ik vind dus niet dat je zomaar eenzijdig kan afkondigen dat een renner niet aan de start mag verschijnen. Weet je, dat is typisch ASO. Had Froome een Fransman geweest of in een Franse ploeg reed hadden ze hem wel toegelaten hoor. Het past mooi in hun kraam, zo heeft een Fransman meer kans om de Tour te winnen. Ik kan me trouwens niet goed inbeelden dat de organisator hiertoe het recht heeft. Ze hebben geen bewijs, ze kunnen niets hard maken."

Gelooft Van Hooydonck de viervoudige Tourwinnaar dan? "Goh, eigenlijk geloof ik nog maar weinig renners. Ze zitten jaren te ontkennen, maar als puntje bij paaltje komt zijn ze toch schuldig. Logisch dat je op den duur twijfelt en wantrouwen hebt. Langs de andere kant wil ik er niet te veel bij stilstaan. Anders moet je geen koers meer kijken. Je moet toch een tikkeltje sprankeltje hoop houden dat het wielerwereldje een beetje clean is?"

Eric Vanderaerden: "Waarom zou Froome wel dubbel mogen puffen?"

Vijf ritten won Eric Vanderaerden in de Ronde van Frankrijk en dus heeft onze landgenoot wel wat ervaring als het op ‘La Grande Boucle’ aankomt. “Ik vind dat Froome sowieso niet mag koersen, nergens”, is Vanderaerden duidelijk. “Ik vind het een beetje oneerlijk. Van de organisatie van de Tour mag hij misschien niet starten, maar volgens mij moet de UCI ingrijpen. Dat hij niet zou starten in de Tour, heb ik na X-aantal weken nadat het nieuws bekend geraakte al gezegd: ‘Froome gaat alles rijden, behalve in Frankrijk’. Dat zit er nu aan te komen.”

Moet de wielerformatie van de ronderenner dan ingrijpen? “Sky moet van mijn kant niet in actie treden en Froome op non-actief zetten, want elke ploeg zorgt voor zijn mensen. De mensen die er boven staan, de UCI en de ASO, die moeten ingrijpen. Zo simpel is het. Ik mag morgen ook niet meer met de wagen rijden als ik drie pinten heb gedronken. Waarom zou Froome dan wel dubbel mogen puffen en een andere renner niet? Dat hij een grotere naam is in het wielrennen mag natuurlijk niet meespelen. Punt aan de lijn.”