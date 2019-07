Ex-profrenner uit kritiek op gelovige Bouhanni: “Hij verbood varkensvlees voor de hele ploeg” JH

26 juli 2019

11u38 4 Tour de France Nacer Bouhanni komt de laatste maanden alleen maar om extra-sportieve redenen in het nieuws. Ook nu weer: de Fransman werd door ex-renner en wieleranalist Stef Clement op NOS bekritiseerd omwille van zijn sterke geloofsovertuigingen, waar het hele team zich aan moest houden: “De vrouwelijke werknemers mochten niet werken op dagen dat Bouhanni koerste”, aldus de Nederlander.

Het was tijdens de uitzending van de 18de rit in de Tour dat Clement, met het verhaal op de proppen kwam: “Deze jongen heeft varkensvlees voor de volledige ploeg verboden én vrouwelijke werknemers mochten niet werken op dagen dat Bouhanni koerste”, vertelde de Nederlander, die niet vies is van controversiële uitspraken. In de voorbije Ronde van Italië uitte hij ook al zijn twijfel over zijn ex-ploegmaat Primoz Roglic, toen die nog op weg leek naar een gemakkelijke eindzege in de Giro: “De stappen die hij zet, zijn niet normaal. Als hij bij Astana, UAE of Katusha reed, zouden we een heel ander beeld over hem hebben”, vertelde hij toen in de avondpodcast ‘Sportforum’ van NOS.

Stef Clement said at NOS that Nacer Bouhanni made his team "pork free" because of his religious belief. He also did not allow any women to work at Cofidis on days he was racinghttps://t.co/rwIzVqTfPm La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Bouhanni zelf heeft intussen gereageerd op Twitter, en ontkent enigszins de feiten: “Beste Stef Clement, laster is een misdaad. Deze zaak wordt vervolgd om de waarheid te herstellen”, waarschuwde de Fransman. Bouhanni was een aantal jaar geleden nog een van de topsprinters, maar de laatste tijd is de Fransman weinig aan het feest: hij kon dit jaar nog niet winnen en ligt helemaal overhoop met de ploegleiding bij Cofidis. Enkele dagen geleden werd bekendgemaakt dat hij na de Tour, ook niet mocht deelnemen aan de Vuelta. Volgend jaar komt de ex-Franse kampioen wellicht uit voor Arkéa-Samsic.

Cher @Stefclement la diffamation est un délit. Affaire à suivre très prochainement pour rétablir la vérité. Nacer Bouhanni(@ BouhanniNacer) link