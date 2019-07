Ex-bergtrui De Gendt gidst kamergenoot Wellens in bollenavontuur: “Het is kiezen: of ritwinst, of de bollen” Niels Vleminckx in Frankrijk

10 juli 2019

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour de France De heuvelrit van vandaag biedt kansen voor Tim Wellens. Maar moet die focussen op zijn bollentrui of op de ritzege? Kamergenoot Thomas De Gendt, eigenaar van zes bollenshirts en bergkoning van de Vuelta 2018, geeft raad.

1. “Ga voor ritwinst óf punten”

“Ik weet niet wat Tims ambitie is. Ik vermoéd dat Tim vooral interesse heeft in de etappezeges. Die zijn toch nog mooier dan die bollentrui. Maar je weet nooit wat de Tour brengt. Hoe dan ook: zelfs ritwinst combineren met bergpunten sprokkelen wordt lastig. Én voor de etappe gaan, én die trui willen houden: dat gaat maar moeilijk samen. Het kan gebeuren dat je voor de bollen gaat, en dat op het einde van de rit de zege plots mogelijk is, dat wel. Maar naar mijn ervaring moet je kiezen. Alaphilippe combineerde het wel vorig jaar. Alleen is dat een bijzondere coureur. Alaphilippe klimt gewoon nóg beter –da’s geen schande. Julian heeft bijvoorbeeld de luxe om in één bergrit twee keer veertig punten te pakken. Dan schiet Tim niet veel op met zijn zeven bergpunten.”

2. “Kies je etappes uit”

“Wil hij tot op het einde van de Tour meedoen voor de bergtrui? Of wil hij ze vooral zo lang mogelijk verdedigen, nu hij ze heeft? Hij zal zijn tactiek moeten aanpassen in functie van zijn doelstelling. Tim kan op papier vandaag bijvoorbeeld meedoen voor de zege in Colmar. Maar als hij tot Parijs wil strijden voor de bollen, doet hij dat beter niet. Daarvoor vallen er simpelweg niet genoeg bergpunten te rapen – het zou zonde zijn van de krachten die hij erin zou steken. Als hij écht voor de bollentrui wil gaan, zal hij moeten kiezen voor ritten waarin cols zitten waar meer punten te rapen vallen. Zoals die van donderdag naar de Planche des Belles Filles. Schrijf maar op: daar zal een grote vlucht ontstaan van twintig, dertig renners. Het wordt zaak om dan mee te zijn. Etappes met aankomst op een col buiten categorie mijdt hij dan weer beter. Het is weinig realistisch dat hij daar veel kan rapen.”

3. “Geloof in jezelf”

“Ik heb de bergtrui zes dagen gedragen. En ik ben van een kleiner kaliber dan Tim. Hij moet vooral in zichzelf geloven. Als hij écht zou willen, kan hij die bollentrui winnen. Ik zeg niet dat het zal lukken, maar het kán. Hij heeft zeker de mogelijkheden voor – Tim rijdt goed bergop en is explosief genoeg om punten te pakken aan de top. Hij heeft de motor om indien nodig drie, vier dagen na elkaar in de aanval te gaan. Dat type renner is hij wel – zolang hij indien mogelijk zo veel mogelijk uit de wind blijft en krachten spaart. En hij heeft ondertussen ook meer dan genoeg ervaring. In de Giro was hij ook al een tijdje bergkoning. Hij heeft al op genoeg podiums gestaan en genoeg media-ervaring om met de druk om te gaan.”

4. “Let op je trui”

“Tim is mijn kamergenoot. We komen goed overeen met elkaar. Maandag, nadat hij de bergtrui had binnengehaald, had hij die trui op mijn bed gelegd. Als grapje, omdat ik hem in het verleden heb gedragen. Dan heb ik hem maar zelf aangedaan. (lacht) Hij zou er maar beter goed op letten. Nee, serieus: ik ben absoluut niet jaloers op Tim. Als ik altijd jaloers zou moeten zijn als er iemand anders in de bollen rondrijdt, ik zou een gans jaar gefrustreerd rondrijden. Hij moet er vooral van genieten. Een speciale fiets, een rood-witte helm, de aandacht daarrond: het zijn unieke momenten in een wielercarrière die je moet koesteren.”