Ewan pakt tweede ritzege, Van Aert finisht derde na kwak en declassering Sagan DMM

09 september 2020

17u25 2 Tour de France Caleb Ewan heeft z’n tweede ritzege in deze Tour te pakken. De Australiër won in Poitiers na een massasprint voor Sam Bennett. Wout van Aert vertrok iets te vroeg en werd na een kwak van Sagan vierde. De jury zette de Slovaak terug in de uitslag waardoor Van Aert nog derde werd. Primoz Roglic behoudt de gele leiderstrui.



Er zijn zo van die dagen in de Tour waar alles perfect op voorhand lijkt vast te liggen. De biljartvlakke rit van Châtelaillon-plage naar Poitiers was er een uitgelezen voorbeeld van. Op de dwarsdoorsnede in het roadbook één puistje met de Côte de Cerveux. Het moest en zou een sprint worden aan het eind van de dag.

Niets van het nerveuze gedoe van gisteren. De wind kon in deze elfde rit nooit een rol van betekenis spreken. Het peloton nam een snipperdag en liet van bij de start Ladagnous vertrekken. De vijfde uit de Ronde van Vlaanderen in 2013 keek om, maar zag niemand meeglippen. Op zijn 35ste reed hij dan maar een halve dag voor het peloton uit.

Heel even leek het leuk te gaan worden toen Oliver Naesen, Jasper Stuyven en ook Tom Van Asbroeck een entente smeedden. Helaas kregen onze landgenoten geen vrijgeleide van het peloton. Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal zagen Naesen en co liever niet vertrekken. Ladagnous moest het in z’n eentje blijven rooien.

Niet dat de Fransman zijn tenen moest uitkuisen om voorop te blijven. Op 40 kilometer hield hij het min of meer zelf voor gezien. Ladagnous liet zich uitzakken, waarna het peloton in blok de finale mocht aanvatten. De sprintreintjes mochten na een wandeletappe eindelijk op de rails. Andermaal uitkijken naar Bennett, Ewan, Bol en Sagan.

En Van Aert, horen we u denken? Net als gisteren moest onze landgenoot in het gelid om gele trui Primoz Roglic veilig de haven binnen te loodsen. Even leek hij niet te zullen meedoen om de ritzege, maar na een late uitval van Jungels en Pöstlberger zat hij toch weer in een uitstekende positie. Van Avermaet loodste het peloton de slotkilometer in. Sprinten maar.

Van Aert wachtte de versnelling van de anderen niet af en begon van ver. Iets té ver. Bennett, Ewan en - na een ferme schouderduw - ook Sagan kwamen ernaast. Met een laatste jump was het de Australiër die de rest wist af te houden. Voor Ewan is het de vijfde Tourritzege uit z'n carrière. Primoz Roglic behoudt de gele trui. Na de streep kwam het nog tot een discussie tussen Sagan en Van Aert. De Slovaak werd achteraf door de jury gedeclasseerd. Slecht nieuws voor z’n groene aspiraties.



