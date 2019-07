Ewan klopt Groenewegen met een banddikte en bezorgt Lotto Soudal tweede ritzege in de Tour DMM/JH

17 juli 2019

17u40 28 Tour de France Caleb Ewan heeft de elfde rit in de Tour gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal haalde het in de massasprint met een banddikte van Dylan Groenewegen. Julian Alaphilippe behoudt de gele leiderstrui.

Als er in de eerste wedstrijduren meer zonnebloemen in beeld komen dan renners in koers, dan weet je dat het opnieuw een betrekkelijk rustige etappe wordt in de Tour. Zo ook deze elfde rit daags na de eerste rustdag. Op weg naar Toulouse restte de snelle mannen één van de laatste kansen op een massasprint. Het geijkte scenario lag op voorhand klaar.

Vier renners kregen bij de eerste aanval meteen de zegen van het peloton. Rossetto, Perez, Calmejane en Aimé De Gendt mochten op sprokkeltocht. Door de verzamelde werken van Deceuninck-Quick.Step, Jumbo-Visma en Lotto Soudal bleef de voorsprong beperkt tot twee à drie minuten.

Verder een flink windje op weg naar Toulouse, maar waaiers bleven uit. Een valpartij op 30 kilometer van de meet zorgde voor meer averij. Terpstra moest met een schouderblessure afdruipen. Quintana en Porte trokken na oponthoud in de achtervolging. Geen man overboord, de twee klassementsmannen kwamen met dank aan hun teams snel terug.

Uiteindelijk was het wachten tot de vlucht van de dag werd ingerekend. Aimé De Gendt stelde dat gebeuren met een laatste demarrage nog wat uit. Onze landgenoot hield er de prijs voor de strijdlust aan over. Op drie kilometer van de meet moest hij dan toch plaats ruimen voor het sprintgeweld.

Groenewegen ging van ver aan en werkte zich op het eerste zicht onweerstaanbaar los van de rest. Toch kwam er nog één iemand terug. Ewan slingerde zich naar het achterwiel van de Nederlander en kwam er met een ultieme jump nog net over. Het scheelde een banddikte, maar het was genoeg. Ritzege nummer twee voor Lotto Soudal in deze Tour.