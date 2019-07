Ewan boekt tweede ritwinst in Tour, Fuglsang geeft op na val JH/XC

23 juli 2019

17u34 18 Tour de France Caleb Ewan heeft in Nîmes de zestiende rit van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Daags na de rustdag was de renner van Lotto-Soudal voor de tweede keer in deze Tour sneller dan Elia Viviani en Dylan Groenewegen. Julian Alaphilippe start morgen als leider in de Alpen. Geraint Thomas en Jakob Fuglsang kwamen beiden (apart) ten val, die laatste moest daardoor de Tour verlaten.

Het was heet in Nîmes vandaag. Gespreksonderwerp nummer één aan de start was dan ook de warmte. Gelukkig voor de renners was het ritprofiel niet aan de zware kant, met slechts één gecategoriseerde helling halfweg. Vijf renners kon het weinig deren: Stéphane Rossetto, Alexis Gougeard, Lars Ytting Bak, Lukasz Wiskiowski en Paul Ourselin trokken er alleen op uit. Geen Belgen dus in de vroege vlucht en ook de renners van Wanty-Gobert kozen vandaag voor een tweede rustdag.

De wedstrijdsituatie lag meteen vast voor een lange tijd, het zou wachten worden tot de finale op een nieuwe gebeurtenis. Zo lang duurde het uiteindelijk niet: Geraint Thomas kwam na één uur koers op bizarre wijze op het wegdek terecht. De winnaar van de Tour van vorig jaar was de enige die tegen de grond ging, maar kwam er zonder veel kleerscheuren van af. De generale repetitie aan de tussensprint was een prooi voor Elia Viviani. De Italiaan kwam zo drie puntjes dichter op Peter Sagan in het puntenklassement, het kon de Slovaak een worst wezen.

De hele dag zochten renners naar allerlei manieren om afkoeling op te zoeken: drinkbussen werden over het hoofd gegoten, ze gingen bij de volgwagen achter ijs enzovoort. Ondertussen controleerden drie renners het vijftal vooraan: Maxime Monfort, Tony Martin en Vegard Laengen hielden de hele dag de voorsprong binnen de perken, maar op vijftig kilometer van het einde kwam er even nervositeit: de wind stak de kop op en de klassementsrenners waren als de dood voor waaiers. Een tweede ‘Albi-scenario’ wenkte, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet, na enkele kilometers keerde de rust terug in het peloton.

Vlak voor de finale kwam er opnieuw opschudding: met Jakob Fuglsang ging er opnieuw een renner uit de top tien van het klassement tegen de grond. Voor de Deen was het niet de eerste valpartij in deze Tour, ook in de openingsrit ging hij er al eens bij liggen. Deze keer kende zijn val wel gevolgen, want wat later kwam de melding: “opgave Fuglsang”. Astana moest zonder kopman verder.

De vluchters bijhalen was uiteindelijk moeilijker dan gedacht. Berenwerk van vooral Kasper Asgreen op 15 kilometer van het einde bracht het vijftal binnen handbereik, pas op anderhalve kilometer van de eindstreep werden de dappere vluchters gegrepen. Dylan Groenewegen en Caleb Ewan waren klaar voor een nieuw duel: hun sprinttreinen mengden zich door elkaar onder de vod van de laatste kilometer. Deceuninck-Quick.Step nam met Michael Morkov en Maximiliano Richeze nog wel over. Elia Viviani zat in de ideale positie, maar werd verrast door Caleb Ewan die de sprint van ver aanging. Voor de Australiër was het zijn tweede ritwinst in deze Tour, de derde al voor Lotto-Soudal.

Julian Alaphilippe kwam veilig binnen in de buik van het peloton en start morgen als leider in de eerste Alpenrit. Door de opgave van Jakob Fuglsang, komt Richie Porte de top tien binnen in het algemeen klassement.