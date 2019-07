Ewan: “Aanwezigheid vrouw en dochter was een grote motivatie” MCA/JSU/XC

23 juli 2019

Kersvers vader Caleb Ewan, die zijn tweede ritzege in de Tour boekte, had iets om naar uit te kijken in Nîmes: aan de finish stonden zijn vrouw Ryann en pasgeboren dochter Lily te wachten. “Hun aanwezigheid was een grote motivatie”, aldus de Australiër. “Of ik de snelste sprinter in deze Tour ben? Als je naar de resultaten kijkt, dan wel. Nu wil ik ze ook zondag op de Champs-Élysées kloppen.”

Vrouw Ryann: “Caleb had sowieso gewonnen”