Epidemioloog Pierre Van Damme over ingrijpend Tour-draaiboek: "Heeft het nog zin om koers zo te laten doorgaan?"

15 juli 2020

“Voor de renners, de supporters, de verzorgers en de commentatoren zal er veel plezier verloren gaan”, zegt Pierre Van Damme over het ingrijpende draaiboek. De epidemioloog is zelf een wielerfan, maar vraagt zich met spijt in het hart af of het wel nog zin heeft om de Tour te organiseren. “Het roept veel vraagtekens op. Hoe ga je bijvoorbeeld het publiek onder controle houden? De fans kunnen de toegang tot een aantal cols worden ontzegd, maar de volledige transmissie van een opeenhoping aan mensen kan je nooit onder controle houden.”

Wat als een renner positief test? Daar moeten ze nu vooral aan denken. Gaan ze dan de Tour stopzetten? Wie gaat die verantwoordelijkheid op zich nemen? Pierre Van Damme

Van Damme vraagt zich ook af wat er zal gebeuren, als een renner positief test op Covid-19. “Tussen de renners komt er een aerosol aan speeksel, dat heb je niet onder controle. Eenmaal de koers start, wordt het peloton namelijk één grote bubbel. Wat gaat de organisatie doen, als er een positieve test komt? Dáár moeten ze nu vooral aan denken. Gaan ze dan de Tour stopzetten? Wie gaat die verantwoordelijkheid op zich nemen? Er moeten nog enkele vergaderingen volgen.”

Megaspektakel

Gezien de situatie die al maanden woedt, vindt Van Damme het dus bizar dat de Ronde van Frankrijk toch gereden wordt. “Het zou verstandiger zijn geweest om de Tour - een megaspektakel en enorm circus - een jaar niet te laten doorgaan en af te wachten hoe Europa inspeelt op deze situatie. We zien hier en daar opflakkeringen, laten we eerst tonen dat we in staat zijn om corona onder controle te krijgen.”

