En op de nationale feestdag… rijden de Quick.Step-Belgen in dienst: "Alaphilippe was dé topfavoriet" Joeri De Knop in Frankrijk

21 juli 2018

19u40 0 Tour De France Voor vorst, voor vrijheid en voor… Julian Alaphilippe, reden Philippe Gilbert en Yves Lampaert in de veertiende Touretappe. Aan een elfde Belgische ritzege ooit op de nationale feestdag dachten ze geen seconde. "Daarvoor was de slotklim té zwaar."

"Ja, man!" Lachend verkocht Philippe Gilbert Yves Lampaert een schouderklopje op het tarmac van de Aérodrome van Mende-Brenoux. Dat hij na de Croix de Berthel, klim van tweede categorie, graag nog wat extra werk had willen leveren, verontschuldigde de Belgische kampioen zich. "Maar die Col du Pont sans Eau kwam er verdorie kort achteraan. Daar explodeerde ik volledig." Dat Lampaert het zich vooral niet te veel moest aantrekken, vond Gilbert. "Je deed je best, Yves. En wat dat klimmetje betreft: gelukkig had je de grafiek bij je." Lampaert: "Ja. Maar die deed me de moed helemaal in de schoenen zakken." (Gilbert schatert het uit)

De rit begon veelbelovend voor Quick.Step Floors. Van in het prille begin scheurde het peloton uit elkaar in een vijftal waaiers. "Verrassend", volgens Gilbert. "De wind zou normaal de hele dag pal op de kop waaien. Maar in de neutralisatiezone riep ploegleider Tom Steels plots: 'mannen, pas op: zijwind!' Er ontstond paniek in het peloton. Gelukkig zaten we quasi voltallig vooraan." In een aantal schuifjes vormde zich een ruime kopgroep van 32. Mét Gilbert, Lampaert en kopman Alaphilippe. Een mooie 'coup' leek in de maak. "Er werd redelijk goed samengewerkt. Tot Izagirre ging demarreren. Vanaf dan sloeg de chaos toe en verdween alle organisatie."

Geen moment kwam het op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, in Lampaert en Gilbert op om voor eigen rekening te rijden. Gilbert: "Met zeven landgenoten in de kopgroep dachten we wél even: misschien wordt dit wel 'onze' dag. En ja, stiekem koester je zelf toch wel wat hoop. Maar we moeten eerlijk zijn: er zaten té veel pure klimmers bij. Dit was geen simpele opgave voor ons, Belgen." Alles voor Alaphilippe, dus. "Dé grote favoriet van de dag", benoemde Gilbert hem. En zo zag ook de concurrentie het. "Ze leken een beetje bang van hem", grinnikte Lampaert. "Reden ook waarom 'Phil' in de achtervolging op Stuyven bitter weinig steun kreeg en het grotendeels alleen moest klaren." Dat de Franse 'chouchou' het net niet haalde, vond Lampaert sneu. "Maar het kan natuurlijk niet altijd kermis zijn."