En of ze bij Lotto-Soudal klaar zijn voor de Ronde van Frankrijk... ODBS

01 juli 2018

"Het ziet ernaar uit dat de Tour voor de deur staat", tweet Tomasz Marczynski, de Pool van Lotto-Soudal, vandaag. En of de 34-jarige klimmer scherp staat: de beenspieren akelig zichtbaar. Klaar om in de bergritten zijn kans te gaan in wat voor Marczynski zijn Tourdebuut wordt. Vorig seizoen beleefde de gewezen Poolse nationale kampioen in de Vuelta persoonlijk zijn grootste triomf. Hij won er twee ritten.

Looks like @LeTour is coming 😲🤣✌🏻 @Lotto_Soudal pic.twitter.com/fYADxKDFyk Tomasz Marczyński(@ TMarczynski) link

Vorig jaar pochte ook Pawel Poljanski, een andere Pool, met zijn Tourbenen. Hij was toen in dienst van Bora-Hansgrohe als knecht van voor Peter Sagan en Rafal Majka, maar zijn kopmannen moesten snel naar huis.