Emotionele Kwiatkowski draagt zege op aan overleden ploegleider Portal: “Ik had kippenvel van de top van de berg tot de finish” Marc Ghyselinck in Frankrijk

17 september 2020

22u06 0 Tour de France Michal Kwiatkowski is een harde jongen, een koele killer op de fiets. Hij zet een wereldkampioenschap naar zijn hand, zoals in 2014. Hij wint Milaan-Sanremo voor de neus van Peter Sagan, zoals in 2017. Hij heeft een erelijst om U tegen te zeggen. Gisteren won — kreeg — hij de achttiende rit in de Tour de France. Hij hield een persconferentie en hij brak op het eind.

Waar plaats je deze ritzege, in de rij van alle wedstrijden die je al hebt gewonnen?

“Deze is met niets te vergelijken. Zoiets heb ik nooit ervaren. We hadden een heel lange aanval opgezet, we wisten dat we zouden winnen. Mensen juichten langs de kant van de weg, pandemie of niet. Ik hoorde mijn ploegleiders in de volgwagen. Ik had kippenvel van de top van de laatste berg tot de finish. We hebben vast en zeker een show opgevoerd vandaag.”

Ik heb hem twee weken lang zien worstelen. Ik hoop niet dat het al te ernstig is. Kwiatkowski over Egan Bernal

“We hebben hier heel hard voor gewerkt. Egan is naar huis. Na zijn opgave hebben we nieuwe doelen gesteld. We wilden echt nog een rit winnen. We hebben het dinsdag geprobeerd. Richard (Carapaz) kwam woensdag dicht. En nu lukt het. Mijn dank aan Richard.”

“Hij heeft nu de bollentrui. Ik geloof dat hij het redt tot Parijs. Ik heb beloofd dat ik hem zal helpen. Hij heeft mij die zege gegeven. Ik zal dat nooit vergeten. Ik zal nu alles doen voor hem. Dat is de afspraak.”

“Dit gaat mijn eigen verbeelding te boven. Ik zal het nog een keer moeten bekijken. En hopelijk kunnen we vanavond (donderdag, red.) vieren. Big time, als een team. De laatste twee dagen zat ik in de grupetto. Vandaag zei ik tegen mezelf: zelfs als een ploegmaat mee is in de ontsnapping, zal ik ernaartoe rijden. Het werkte perfect. Sorry voor dit lange antwoord. Ik voel me erg emotioneel.”

Ben je zo emotioneel omdat je altijd voor anderen hebt gewerkt in de Tour? Voor Froome, Thomas, Bernal?

“Ik heb het altijd gewild, om voor het grootste wielerteam te rijden, waar de verwachtingen erg hoog zijn en waar het altijd om de overwinning gaat. Soms wil dat zeggen dat je voor de gele trui in de Tour gaat. Zo is het tot nu geweest. Dit jaar is het ons niet gelukt om de Tour te winnen. Dat betekende dat we in de laatste week voor ritzeges zouden gaan. We willen altijd succesvol uit de Tour komen. Ik ben trots op dit team, en trots op onszelf dat we dit hebben gedaan.”

Hoe ging dat in de laatste kilometers, wat zeiden jij en Carapaz tegen elkaar?

“Met een snelheid van 50 km/u is dat nogal chaotisch. Richard had het grote doel om punten te pakken voor de bollentrui. Toen viel Mark Hirschi en wisten we dat het zou lukken. Richard zei dan dat ik de rit mocht hebben, op voorwaarde dat hij de bollentrui in Parijs zou hebben. Ik had het net over een big time-feest. Nu ik erover nadenk, moet ik recupereren en zorgen dat ik Richard die trui help verdedigen. Shit.”

Was je niet bang dat de gravelstrook nog voor problemen zou zorgen bij jou of Carapaz?

“Het was wel een beetje een loterij. Dit was niet het soort gravel dat je in de Strade Bianche vindt. Het was daar geen plek om aan te vallen of tactisch te koersen. Het ziet er wellicht goed uit op de foto, voor ons was het minder. Het zou zonde zijn geweest mocht dit Richard Carapaz of mij in de problemen hebben gebracht. Dan zou onze lange vlucht, dat waarvoor we de hele dag hard hadden gevochten, misschien voor niets zijn geweest. We hadden ook maar één ding aan ons hoofd, en dat was veilig aan de overkant geraken.”

Wat is er eigenlijk mis gegaan met Egan Bernal?

“Ik weet dat niet. Ik ben geen fysiotherapeut en ook geen dokter. Ik heb hem twee weken lang zien worstelen. Ik hoop niet dat het al te ernstig is. Anders is zijn seizoen voorbij”

Je droeg de zege op aan Nicolas Portal, jullie ploegleider die erbij was bij alle Tourzeges van Sky en Ineos en die dit voorjaar aan hartfalen is overleden.

“Er zijn veel mensen die oordelen over wat wij doen in deze Tour de France. Ze zeggen ook dat we Nico Portal missen in de volgwagen. Dat weten we. We missen hem erg. Maar we moeten daarmee leven. Of we nu winnen of niet, we zullen hem niet vergeten. Het is moeilijk uit te leggen. De vechtlust die we in deze Tour hebben getoond, is door hem geïnspireerd. Ja, dus deze is voor hem.”

