Eindelijk Parijs! Sky viert Tour-zege van Thomas tot in de vroege uurtjes, ook Belgische renners genieten MDB

30 juli 2018

20u14 1

Drie weken lange hebben de renners moeten zwoegen en zweten in een opnieuw loodzware Tour de France. De beloning van het bereiken van Parijs is dan ook groot. Al zeker voor Geraint Thomas die de gele trui in de wacht sleepte. De Welshman trok na het dokkeren over de kasseien van de Champs-Elysées met zijn ploegmakkers naar een Parijse nachtclub.

(Lees hieronder verder)

Zijn schoonbroer Rhys schetste bij Radio Wales de avond. "Dave Brailsford gaf een speech en deelde als dank medailles uit aan het team dat mee was in de Tour", vertelde hij. "ieder lid stond op en sprak enkele woorden uit. Geraint was de laatste en het was een nieuwe 'Ger speech'. Het ene moment was hij emotioneel en het andere stond hij te dansen op hip hop-muziek. Of het laat was? Het was niet vroeg", lachte de schoonbroer van Thomas. Wanneer de Tour-winnaar eindelijk in bed lag, genoot hij samen met zijn vrouw van Welshe koekjes. Hij plaatste er een foto van op zijn Instagram-pagina.

(Lees hieronder verder)

"Wijn mocht rijkelijker vloeien"

Ook bij de Belgische renners die de meet haalden in Parijs ging de riem er even af. Jasper Stuyven vaarde met een bootje op de Seine. Jasper De Buyst was bij thuiskomst blij dat hij zich weer in de zetel kon leggen naast zijn hond. "Na de finish zijn we uitgebreid gaan eten op restaurant", vertelde Belgisch kampioen Yves Lampaert nog. "Geen vette kost, we blijven letten op onze gezondheid. En er was ook wijn. Die mocht nu iets rijkelijker vloeien dan tijdens de Tour. Daarna zijn we het nachtleven van Parijs ingetrokken. Omstreeks 3u00 waren we weer in het hotel en vandaag stond de terugreis naar België op het programma."

Proud to finish my 5th Tour de France! We had some bad times, we had some good times. Thanks to @rideargyle for this years adventure! Een foto die is geplaatst door null (@sepvanmarcke) op 30 jul 2018 om 14:54 CEST

Super nice to have finished @letourdefrance on the #ChampsElysées yesterday. And happy to have been part of the succes of @tomdumoulin90 his magnificent 2nd spot in GC! #LeTour 📸ASO Een foto die is geplaatst door null (@edwardtheuns) op 30 jul 2018 om 14:04 CEST

TDF 2018 🇫🇷 thanks to @bmcproteam #ride_bmc #werideforandy 📸@cauldphoto Een foto die is geplaatst door null (@gregvanavermaet) op 30 jul 2018 om 15:13 CEST

That moment when you just finished 3 extremely hard weeks of racing. We had some hard moments as we lost a lot of teammates/friends during the tour, but in the end I'm happy I made it to Paris. Finished it off with a 10th place. Now some rest and Q-time at home! Een foto die is geplaatst door null (@jasperdebuyst) op 29 jul 2018 om 21:11 CEST

Aux Champs Elysees 😊 Mijn 2e Tour beëindigd met een goed gevoel. 3 zware, maar mooie weken. Bedankt aan de ploegleiding, omkadering en ploegmaats! Een foto die is geplaatst door null (@dimiclaeys) op 30 jul 2018 om 10:10 CEST

We made it 🤟 #wantygroupegobert #iampong #tdf2018 #all8 Een foto die is geplaatst door null (@pongsje) op 30 jul 2018 om 12:07 CEST