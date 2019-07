Eigenlijk had de Muur zaterdag in de finale moeten liggen Bart Audoore

04 juli 2019

10u43 0 Tour de France Geef maar toe: u vindt het ook een beetje jammer dat de Muur en de Bosberg zaterdag al zo vroeg in de rit moeten worden beklommen. Dat vinden ze bij ASO ook. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de rit in de tegenovergestelde richting af te werken, met de Muur in volle finale dus.

De top van de Muur van Geraardsbergen ligt zaterdag op 151 kilometer van de finish, de Bosberg ligt op 147 kilometer van het Kasteel van Laken. In een ideale wereld had men de twee Vlaamse bulten in volle finale moeten beklimmen - pakweg in de laatste 20 kilometer. “Dat was de oorspronkelijke bedoeling”, zegt parcoursbouwer en ex-prof Thierry Gouvenou namens ASO. “Maar het ging gewoon niet. Je kan Brussel niet op een deftige manier binnenkomen als je uit het westen of noordwesten komt. Overal liggen ronde punten, tramoverwegen en verkeersremmers. Dat willen we niet. Zo vroeg in de Tour, als iedereen nog opgefokt is, is veiligheid onze grootste prioriteit.”

En dus rijdt het peloton straks via de zuid-oostelijke kant de hoofdstad binnen. Vanuit Tervuren leiden mooie, brede lanen je tot in het hartje van de stad. “Een valpartij kan je nooit uitsluiten, maar het is véél veiliger langs die kant”, aldus Gouvenou.

"Het ging gewoon niet. Als je Brussel uit het westen of noordwesten binnenkomt, liggen er overal gevaarlijke punten. Zo vroeg in de Tour is veiligheid onze prioriteit” Thierry Gouvenou

Brussel buitenrijden langs de Oost-Vlaamse kant, wilde ASO wel, omdat een start rustiger is dan een aankomst - “veel minder gewelddadig”, zegt Gouvenou. Hij rekent erop dat de Muur straks desondanks toch voor spektakel zal zorgen. “We wilden er absoluut passeren omdat de helling deel uitmaakt van de Belgische wielergeschiedenis, maar in de tien kilometer voor de voet ga ik me rotnerveus maken. Wie als eerste bovenkomt op de Muur pakt de bollentrui. Ik heb begrepen dat er wel wat jongens geïnteresseerd zijn. Mooi, maar dat wordt hectisch, denk ik.”

Grote, open wegen

Omdat hij geen politiek statement wil maken, kiest de Tourorganisator in de eerste rit bewust voor een passage over Vlaams en Waals grondgebied. In Brussel doorkruisen ze zo veel mogelijk gemeenten op vraag van de stad. Gouvenou: “De rit is uiteindelijk voorbestemd om op een massaspurt te eindigen. Onderweg ligt er wel een kasseistrook van 1,9 kilometer (net voorbij Charleroi, op 76,5 kilometer van de finish, red.) en op een bepaald moment zijn de wegen smal met wat draaien en keren, maar in principe gaat niemand zich daar laten verrassen. De laatste 25 kilometer gaan over grote, open wegen.”

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!

Zelf deelnemen aan de Tour? Ook dat kan! Waag je kans in onze Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen.

Wie wint de Tour? Dit zijn onze favorieten!