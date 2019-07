Egan Bernal jongste Tourwinnaar in 110 jaar XC

27 juli 2019

16u49 0 Tour de France Egan Bernal is (zonder ongelukken) de eindlaureaat van deze Ronde van Frankrijk. En dat op z’n 22ste. De C olombiaan is daarmee de jongste Tourwinnaar in 110 jaar.

Top 10 jongste Tourwinnaars

1) Henri Cornet: 19 jaar en 355 dagen (in 1904)

2) François Faber: 22 jaar en 187 dagen (in 1909)

3) Egan Bernal: 22 jaar en 196 dagen (in 2019)

4) Octave Lapize: 22 jaar en 280 dagen (in 1910)

5) Felice Gimondi: 22 jaar en 288 dagen (in 1965)

6) Philippe Thys: 22 jaar en 292 dagen (in 1913)

7) Laurent Fignon: 22 jaar en 346 dagen (in 1983)

8) Romain Maes: 22 jaar en 352 dagen (in 1935)

9) Jacques Anquetil: 23 jaar en 193 dagen (in 1957)

10) Jan Ullrich: 23 jaar en 237 dagen (in 1997)

Deze 2 waren nog jonger dan Bernal:

Cornet in 1904

De kans dat Henri Cornet voor eeuwig de jongste Tourwinnaar blijft, is groot. De Fransman was in 1904 amper negentien jaar oud toen hij de Ronde van Frankrijk won. Nochtans: Cornet eindigde oorspronkelijk pas als vijfde, maar werd enkele maanden na afloop alsnog uitgeroepen tot eindlaureaat. Winnaar Maurice Garin en de nummers twee, drie en vier werden gedeclasseerd omdat ze het parcours niet volledig hadden afgelegd.

Faber in 1909

De eerste niet-Fransman die de Tour op zijn naam schreef, was de Luxemburger François Faber. Die won in 1909 liefst vijf etappes na elkaar, een unicum in de Ronde van Frankrijk. Nadien kwam de eindzege van de 22-jarige Faber niet meer in het gedrang. Sterker nog: hij zette dat jaar nog een zesde rit naar zijn hand.

Zes jaar later overleed Faber tijdens de Eerste Wereldoorlog. De legende vertelt dat de Luxemburger in de loopgraven een telegram kreeg, met daarop de boodschap dat zijn dochtertje was geboren. Faber sprong al jubelend overeind, maar werd op dat moment neergeknald door een Duitse scherpschutter.