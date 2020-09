Eerst bijna héél ongelukkig onderuit, nadien de sterkste in de sprint: herbekijk de knappe zege van Tadej Pogacar Redactie

06 september 2020

19u45 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Slovenen waren aan het feest in de negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Aan het eind van de tweede Pyreneeënrit sprintte Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) voor de ritzege sneller dan zijn landgenoot Primoz Roglic en de Zwitser Marc Hirschi, die de rit kleurde met een monstervlucht. Roglic (Team Jumbo-Visma) neemt het geel over van Adam Yates.

Bijna was Pogacar wel tegen de grond gegaan tijdens de rit. Op de top van Col de Marie Blanque kwam de renner van UAE Emirates (licht) in aanrijding met Roglic. Pogacar keek op dat moment achter zich en had niet in de smiezen dat Roglic langs links kwam (zie video boven). Gelukkig kon Pogacar nog nét overeind blijven.

Lees ook:

Het schrikbeeld is terug: massa fans in Pyreneeën jaagt corona-angst in peloton opnieuw de hoogte in (+)