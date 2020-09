Eén week ‘Vlaeminck in Frankrijk’: “Het onzichtbare virus is genadeloos. Ook in de Tour” Stijn Vlaeminck

06 september 2020

11u26 22 Tour de France De Tour is een dikke week ver. Bij het intrekken van de Pyreneeën heeft Stijn Vlaeminck - één van onze mannen in La Grande Boucle - zijn ervaringen neergepend. “De strijd voor geel mag nu echt losbarsten. Maar vergeet ook de strijd tegen Covid niet.”

Weet je nog? Een aantal zegegebaren van Wout Van Aert geleden dachten we met z’n allen dat de Tour 2020 de epidemie niet zou overleven. De wielerwedstrijd leek ongepast het lot te tarten. Elke stap in een rode zone leken er al twee te veel. Het virus hing als een zwaard van Damocles boven La Grande Boucle. Maar de angst en het zenuwachtig gedoe in Nice heeft intussen plaatsgemaakt voor nonchalance.

Alsof Tourgoeroe Christian Prudhomme zijn middenvinger opsteekt naar Covid-19. Het enige dat me nog doet herinneren aan een rode zone is de kleur van mijn door de zon licht verbrande neus. Okay, de mondkapjes en alcoholgel zijn er wel nog. Maar de hoge zwarte dranghekkens vanop de Promenade des Anglais om de toeschouwers weg te jagen blijken achteraf vooral een wel zeer tijdelijk statement te zijn.

De wielerfanaten zijn nu wel welkom. Massaal. Langs de kant van de weg. Op de overvolle terrassen die voor de gelegenheid gedrappeerd zijn met gele, groene en rode ornamenten. In de buurt van de aankomst. Op elkaar gepakt en aangemoedigd door een bijzonder aanwezige en overenthousiaste speaker kloppen ze elke dag de nadarhekkens en decibelmeter kapot.

Op de Peyresourde had je het gevoel dat 2019 weer helemaal terug was. Terug naar de tijd waarin nog geen enkele wielerliefhebber het woord corona in de mond had genomen. Duizenden. Drummend op en tegen elkaar. Meelopend. Brullend zonder mondbescherming. Op minder dan een meter van de renners. Hallucinant.

Bonkige mannen in groene ASO-polotjes - die niet zouden misstaan aan de voordeur van de Cherry Moon - gesticuleren elke dag de hele dag door. Wijzend naar een mondmasker dat je even vergat op te zetten. Zij doen je er wel nog af en toe aan herinneren dat dit wel een heel speciale Tour is. De interviewhokjes na de finish maken je er ook telkens attent op.

Maar zelfs hier treedt nu al de macht der gewoonte op. Bij de media. Bij de renners. Of hoe ongewone omstandigheden snel gewoon worden. De dreiging lijkt volledig weggevallen. Maar dat is uiteraard schijn. Het onzichtbare virus is genadeloos. Ook in de Tour. Het wielercircus heeft dan wel z’n kadans gevonden. Het ritme van vroeg opstaan en laat gaan slapen. Het ritme van de urenlange verplaatsingen. Maar ook het ritme van heerlijk koersen op de Mont Aigoual en naar Orcières-Merlette.

En in de schaduw van de majestueuze brug van Millau. Pittoresk en grandeur. Spectaculaire strelingen voor het oog. Maar laat het spektakel maar vooral van de gladiatoren op twee wielen komen. De strijd voor geel mag nu echt gaan losbarsten. Maar vergeet ook de strijd tegen Covid niet.

