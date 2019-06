Een nóg jongere Tourdebutant dan Jasper Philipsen, dat is al 44 jaar geleden LPB

Bron: Gracenote 0

Jasper Philipsen die op zijn 21ste debuteert in de Tour de France, het was een bericht dat gisteren de aandacht trok. De renner van UAE Emirates zal op zaterdag 6 juli, dag van ‘Le Grand Départ’ in Brussel, 21 jaar en 126 dagen oud zijn. Het is liefst 44 jaar geleden dat een nóg jongere landgenoot aan de start kwam in de Tour. Op 26 juni 1975 was Frans Van Vlierberghe 21 jaar en 90 dagen oud toen hij aan zijn eerste Ronde van Frankrijk begon. Ook dat jaar begon de Tour in België, met een individuele tijdrit in Charleroi.

Hieronder een overzicht van de jongste Belgen aan de Tourstart in de naoorlogse wielergeschiedenis:

3 jul 1953: Jan Adriaensens, 21 jaar en 27 dagen

23 jun 1963: Ludo Janssens, 21 jaar en 65 dagen

26 juni 1975: Frans Van Vlierberghe, 21 jaar en 90 dagen

30 jun 1949: Marcel De Mulder, 21 jaar en 93 dagen

23 jun 1963: Jos Wouters, 21 jaar en 122 dagen

1 juli 1983: Eric Vanderaerden, 21 jaar en 140 dagen

3 juli 1953: Martin Van Geneugden, 21 jaar en 163 dagen

30 jun 1973, Ludo Noels, 21 jaar en 190 dagen

Nog dit: Eddy Merckx was al 24 jaar en 11 dagen oud bij de start van zijn eerste Ronde van Frankrijk op 28 juni 1969.