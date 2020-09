Eddy Merckx vindt dat Evenepoel zich niet moet laten opjagen door Pogacar en Bernal: “Tour nog eens overslaan kan geen kwaad” Joeri De Knop

21 september 2020

09u06 0 Tour De France Bam. Na Bernal, nu Pogacar. Tourwinnaars op respectievelijk 22 en 21 jaar. Remco Evenepoel is er 20. En heeft dus nog tijd, vindt ook Eddy Merckx. “Rustig blijven. Het mag ook de Giro of de Vuelta zijn in 2021.”



Wat dát allemaal was, zaterdagnamiddag, daar op La Planche des Belles Filles? “Ja, joeng. Straf”, geeft Eddy Merckx toe. Maar totaal verrast is de vijfvoudige Tourwinnaar naar eigen zeggen niet met deze ontknoping. “Dat krijg je dus als de ploeg (Jumbo-Visma, red.) sterk is, maar de kopman (Primoz Roglic, red.) niet sterk genoeg om het af te werken. Dat is wel een belangrijke voorwaarde, hé. Ik heb het al heel vroeg gezegd: áls Pogacar deze Tour kon winnen, dan was het wel tegen de klok. In tegenstelling tot Roglic had hij géén team — een pijnpunt toch, waar hij in de nabije toekomst werk moet van maken, want dit gaat hem geen tweede keer meer lukken op deze manier. Rustig zijn moment afwachten, was dus de enige sleutel tot succes.”

“Ik vreesde dat die 57 seconden voorsprong voor Roglic onvoldoende zouden zijn en geloofde stellig in de kansen van Pogacar. Die natuurlijk wel een heel makkelijke Tour heeft gereden. Jumbo-Visma knapte al het werk voor hem op, hij moest gewoon volgen. Ze lieten na om de kloof uit te diepen, namen hem naïef mee en vergaten erbij dat hij vorig jaar in de Vuelta, ook op de voorlaatste dag, zwaar toesloeg in de koninginnenrit en zich zo verzekerde van een podiumplaats. Dat is een zware inschattingsfout gebleken.”

Zo greep de jeugd in twee jaar tijd de macht in de Tour. En is het uitkijken naar de aansluiting van ónze jonge wolf, Remco Evenepoel. Een missie die er, met onder meer Pogacar en een goeie Bernal als tegenstanders, zeker niet eenvoudiger op wordt, beseft ook Merckx. “Rustig blijven, toch maar. Je zou durven gaan denken dat de Tour winnen op jonge leeftijd een evidentie is, maar dat is het dus zeker niet. Laat Remco nu eerst maar even ontdekken en bewijzen wat hij waard is in een ronde van drie weken.”

Of dat in 2021 al in de Tour moet zijn? “Niet noodzakelijk. Even afwachten nu hoe hij herstelt van zijn zware blessures. De Tour ook volgend jaar nog een keer overslaan kan zeker geen kwaad. Zelf debuteerde ik in de Giro, wat niet wil zeggen dat hij dat moet doen. Pogacar deed het in de Vuelta en scoorde meteen. Eén van die twee is dus even goed voor Remco. Ook dáár zal hij weten waar hij aan toe is in het groterondewerk.”

