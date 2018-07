Eddy Merckx is zeker: "Geen twijfel mogelijk, Froome wint de Tour" Marc Ghyselinck

17 juli 2018

08u22 0 Tour De France "Niet boeiend, echt niet." Zelfs Eddy Merckx heeft zich in de eerste week van de Tour de France verveeld. Ook de kasseienrit naar Roubaix vermocht niet om het klassement op te schudden. En op het einde van de Tour wint Chris Froome. Ook dat is voor Merckx een uitgemaakte zaak.

Hoe heb je de eerste week van de Tour beleefd?

"Het was niet boeiend, echt niet."

Vrijdag niet en zaterdag niet. Maar de kasseienrit zondag naar Roubaix was wel spectaculair.

"Dat was natuurlijk een stevige etappe. Maar ze heeft niet gegeven wat men ervan verwachtte. Dat is altijd zo geweest. Ook in mijn tijd. Toen wij naar Roubaix reden, waren er tussen de klassementsrenners ook geen grote verschillen op het eind."

"Het is een groot verschil: Parijs-Roubaix rijden of een tourrit over de kasseien naar Roubaix rijden. De inzet is anders. Zo'n touretappe is ook altijd korter dan de echte Roubaix. En ze telt altijd veel minder kasseistroken. Het was zondag ook erg goed weer. Dat heeft alle klassementsrenners in het voordeel gespeeld."

Voor Richie Porte betekende ze wel het einde van de Tour.

"Het uitvallen van Porte heeft met de kasseien niets te maken. Porte heeft de kasseien niet eens gezien. Stress van Porte? Dat denk ik niet. Voor mij is het puur toeval. Rigoberto Uran is gevallen, dat wel. Voor Uran geldt wat voor iedereen geldt: je moet niet vallen. Van mij mogen ze zo'n rit in de Tour leggen, maar veel haalt het niet uit. Goed, nu hebben ze een rustdag gehad. Vandaag kan de Tour echt beginnen."

Fernando Gaviria heeft twee etappes gewonnen. Iedereen zegt: Gaviria is de snelste sprinter van allemaal.

"We zullen zien. Hij heeft twee keer gewonnen. Maar hij is ook al twee keer geklopt. Afwachten. Groenewegen wint er ook twee. Die is geweldig snel."

De oudere sprinters komen er niet aan te pas.

"Ze komen voorlopig tekort. Dat mogen we wel zeggen."

Ook Mark Cavendish niet. Die wil jouw record van 34 overwinningen evenaren en zelfs breken.

"Alles kan. Het zal moeilijk zijn. Maar moeilijk gaat ook. Er zijn niet veel kansen meer voor de sprinters dit jaar. In deze Tour zal het niet meer lukken. Volgend jaar. Misschien. Mark heeft twee zware valpartijen gehad dit jaar. Dat mag je nooit onderschatten. Cavendish is een fantastische jongen. Ik mag hem heel graag. Ik gun het hem, dat hij mijn record breekt."

Hoe gaat Chris Froome het doen in deze Tour?

"Hij gaat de Tour winnen. Geen twijfel mogelijk. Als je ziet hoe hij de Ronde van Italië gewonnen heeft, dat was heel sterk. En kijk naar de ploeg die hij heeft. Ik zou niet weten wie beter is dan Chris Froome."

Vincenzo Nibali misschien.

"Ook Nibali niet. Die heeft echt niet de ploeg die Froome heeft."

Froome denkt er nu over na om na de Tour de Ronde van Spanje te rijden. Op voorwaarde dat hij de Tour wint. Dan wil hij ook de Vuelta weer winnen.

"Waarom niet? Het seizoen is anders ingedeeld dan vroeger. Vroeger had je in april Spanje, in mei Italië, in juli Frankrijk. Nu zijn de grote rondes evenwichtiger verdeeld over het seizoen. De volgorde is beter: eerst de Giro in mei, dan de Tour, dan de Vuelta op het einde van augustus. Met zo'n volgorde had ik het ongetwijfeld ook gedaan, de drie grote rondes in één seizoen rijden. Daarom zeg ik altijd: je kunt geen winnaars vergelijken."

Froome zou de eerste zijn die de drie grote rondes in één seizoen wint.

"Awel. Het kan. Waarom niet? Ik heb daar geen problemen mee."