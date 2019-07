Dylan Teuns staat voor Tourdebuut: "Ritzege zou kers op de taart zijn" JH

05 juli 2019

15u48

Bron: Belga 0 Tour De France Na twee keer de Vuelta (2016 en 2018) en één keer de Giro (2017) staat Dylan Teuns (Bahrain-Merida) morgen in Brussel voor de eerste keer in zijn carrière aan de start van de Ronde van Frankrijk. De 27-jarige Brabander won onlangs nog een rit in de Dauphiné en was er twee dagen leider, uitgerekend in de ultieme voorbereidingskoers op de Tour.

“In de eerste plaats wil ik ervan genieten. De kers op de taart, dat zou een ritoverwinning zijn. Dat weet iedereen: dat zou fantastisch zijn", bekende Teuns, die vorig seizoen de overstap maakte van BMC en zo in de ploeg terechtkwam van Vincenzo Nibali, Tourwinnaar van 2014 en tweede in de voorbije Giro: "Het is dus meteen naast een ex-winnaar, dat is zeker niet niks. We hebben gezien dat hij daartoe nog altijd in staat is, met die podiumplaats in de Giro. Als de vermoedens van veel mensen waar zijn dat er meer open kansen gaan zijn in het klassement, dan kan dat alleen maar positief zijn voor hem, alhoewel dat ik dat toch enigszins betwijfel. We hebben toch een sterke Geraint Thomas en een sterke Egan Bernal. Ineos blijft voor mij de favoriet voor de zege. Zij gaan ook de druk en verantwoordelijk op zich nemen. Er zijn niet veel ploegen die kunnen zeggen dat ze met twee renners kans maken op een eindzege.”

Ondanks de aanwezigheid van Nibali zal Teuns kansen krijgen, zo maakte de ploegleiding eerder al duidelijk: "Ik heb nog niet met Nibali zelf gepraat over wat hij eventueel van mij verwacht. De eerste belangrijke meeting is donderdagavond gepland en daar zullen er misschien wel grote richtlijnen uitgezet worden. Ik weet wel dat ik soms vrijheid zal krijgen. Ik vond het positief om tijdens de Giro van op afstand te kunnen zien dat mannen binnen mijn ploeg zoals Caruso toch vrijheid kregen, ondanks dat Nibali toch in een goede positie zat. Het is belangrijk dat de ploeg op meerdere paarden wil wedden: het klassement en ook wat mooie resultaten. Dat speelt alleen maar in mijn voordeel als ze die tactiek hier ook doortrekken. De kansen zullen zich voordoen, maar de benen moeten ook meewillen. Ik heb de Tour nog niet gereden, ik weet vanuit ervaring dat het in de Giro en de Vuelta erg lastig kan zijn en dat je goede benen nodig hebt om mee te kunnen.”

Na een sterke Dauphiné zou de vorm er wel moeten zijn: "Nadien heb ik in afwachting van het BK enkele goede trainingen in de Ardennen gedaan. Daar heb ik goeie signalen gekregen. Ik hoop dan ook de goede vorm bewaard te hebben. Er zijn wel een aantal etappes waarin er kansen liggen, ik moet het nog eens nauwkeurig bekijken. Vorig jaar waren er grote ontsnappingen met meer dan twintig renners. Als dat opnieuw voorvalt, moet ik daar zeker inzitten."