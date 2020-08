Dylan Teuns mag niet naar de Tour de France XC

21 augustus 2020

16u17 0 Wielrennen Bahrain-McLaren neemt Dylan Teuns niet mee naar de Ronde van Frankrijk. De 28-jarige Belg won vorig jaar nog de Tourrit met aankomst op La Planche des Belles Filles.

Geen Dylan Teuns in de Tourselectie van Bahrain-McLaren, ook Mark Cavendish ontbreekt. Het WorldTour-team neemt Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Mikel Landa, Wout Poels, Pello Bilbao, Matej Mohoric, Marco Haller en Rafael Valls mee naar de Ronde van Frankrijk, die volgende week zaterdag in Nice van start gaat.

Voor Teuns komt de niet-selectie hard aan. Vorig jaar zegevierde de Limburger in de Tourrit met aankomst op La Planche des Belles Filles. Vier maanden later vroeg hij er zijn vriendin Lies Hoeyberghs ten huwelijk.

Teuns kon sinds de herstart van het wielerseizoen geen potten breken. In de Strade Bianche haalde hij de finish niet, een week later eindigde hij als 70ste in Milaan-Sanremo. En zijn beste resultaat in de Dauphiné? 45ste, in de vierde etappe. Teuns is niet klaar voor de Tour, zo oordeelde zijn team Bahrain-McLaren.

Teuns, die begin deze maand zijn contract tot 2022 verlengde, start ook niet in de Giro of de Vuelta. Onze landgenoot richt zich op de klassiekers. Waarschijnlijk bereidt hij zich in de Tirreno-Adriatico (7-14 september) voor op de eendagskoersen.