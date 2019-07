Dylan Teuns luistert Vlaamse feestdag op met winst op La Planche des Belles Filles! Ciccone grijpt de gele trui JH/DMM

11 juli 2019

17u54 90 Tour de France De eerste Belgische ritzege in de Tour van 2019 is een feit! Dylan Teuns was in de bergetappe naar La Planche des Belles Filles de beste na een lange aanval. Xandro Meurisse werd derde. Giulio Ciccone - tweede in de rit - neemt de gele leiderstrui. Het was van Thomas De Gendt in 2016 geleden dat een Belg nog eens kon winnen in de Tour.

Geen col met een welluidender naam dan La Planche des Belles Filles. De Vogezenklim leverde bij zijn eerste passages in de Tour drie ferme winnaars op. Chris Froome, Vincenzo Nibali en Fabio Aru wonnen elk een keer. De zesde rit van deze Ronde van Frankrijk was er met andere woorden eentje voor de favorieten op de eindzege.

“We zullen vandaag zien wie de beste renners uit dit peloton zijn”, vertelde Thomas De Gendt net voor de start. Even later zat diezelfde De Gendt mee in de aanval van de dag. Bij de veertien ontsnapte renners maar liefst vijf Belgen. Naast De Gendt waren ook Pauwels, Teuns, Meurisse en bergtrui Wellens van de partij.

Met zeven beklimmingen onderweg rook die laatste kansen in het bergklassement. De Limburger kwam als eerste door op de Markstein en de Ballon d’Alsace. Ook op de andere hellingen eindigde onze landgenoot dik in de punten. Wellens verzekerde zich zo van nog enkele dagen extra in de bollentrui.

Voor de ritzege een meer enerverend verhaal. De favorieten lieten lang niet in hun kaarten kijken, tot Movistar plots op kop van het peloton verscheen. Valverde deed zowaar zijn duit in het zakje voor Quintana en Landa. Het verschil aan de voet van La Planche des Belles Filles met de vluchters: 4 minuten.

Bij die vluchters drie Belgen. Meurisse, Wellens en Teuns mochten zich met Ciccone meten voor de ritzege. Of zouden de favorieten toch nog van achteren uitkomen? Landa lanceerde zich als eerste, dat terwijl Meurisse en Wellens vooraan de prijs betaalden.

Bleven Teuns en Ciccone nog als enigen over. De Italiaan rook de gele leiderstrui, Teuns kon zichzelf als eerste Vlaming sinds Eddy Planckaert een ritzege bezorgen op 11 juli. Op de steile uitloper van La Planche des Belles Filles moest het gaan gebeuren. De favorieten kwamen te laat. Man tegen man bleef het tot op 100 meter van de aankomst duren tot we de winnaar kenden. Teuns wrikte zich op de meest steile pentes los en mocht vieren. Ciccone had met de gele trui een meer dan waardige troostprijs.

Dat ondanks een late uitval van Alaphilippe. De Fransman leek alle favorieten een loer te draaien, maar viel met de streep in zicht helemaal stil. Uittredend Tourwinnaar Geraint Thomas en Thibaut Pinot kwamen er nog over. Iets verderop volgden onder meer Bernal, Kruijswijk en Fuglsang. Nibali en Bardet waren de grote verliezers, zij moesten met een pak voor de broek weer dalwaarts keren.