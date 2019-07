Dylan Groenewegen wint net als vorig jaar de langste etappe uit de Tour, Philipsen knap 5de DMM

12 juli 2019

17u40 7 Tour de France Dylan Groenewegen heeft z’n rit in de Tour gewonnen. De Nederlander was net als vorig jaar de beste na de langste etappe. Caleb Ewan en Peter Sagan werden respectievelijk tweede en derde. Jasper Philipsen eindigde als vijfde. Giulio Ciccone behoudt zijn leiderstrui.

Wat te zeggen als je met z’n tweeën meer dan 200 kilometer in de ontsnapping van de dag zit? We hebben het ons meermaals afgevraagd in het geval van Yoann Offredo en Stéphane Rossetto. De twee Fransen reden in de langste rit van deze Tour de hele dag samen vooruit. Sterk werk, maar een beetje voor spek en boonen. Het rijk in Chalon-sur-Saône was toch weer aan de sprinters.

Groenewegen, Viviani en Ewan dus. De drie lieten hun mannen het tempo bepalen in het peloton, al was dat met een gemiddelde snelheid van 34 kilometer per uur halverwege de wedstrijd niet bepaald om van achterover te vallen. Het peloton nam daags na La Planches des Belles Filles een snipperdag. Offredo en Rossetto vielen er publicitair wel bij.

Het tempo ging pas in de absolute finale echt de hoogte in. Die snok verraste Daniel Martin en Nairo Quintana. De twee waren een spreekwoordelijk uiltje aan het knappen, maar stelden met dank aan hun teams snel weer orde op zaken. Ondertussen was het verhaal voor Offredo en Rossetto op dik tien kilometer van de aankomst geschreven. Op naar de sprint.

Dat gebeurde niet vooraleer Wout van Aert nog eens een staaltje van zijn kunnen toonde. De drievoudige wereldkampioen veldrijden trok een streep van 3 kilometer in dienst van Dylan Groenewegen. Man tegen man gingen de sprinters de laatste rechte lijn in. Ewan en Groenewegen maakten er een spannend duel van. Uiteindelijk was het de Nederlander die won.

Derde ritzege in deze Tour voor Jumbo-Visma ondertussen en dat na een etappe van 230 kilometer. Jasper Philipsen ging in de laatste hectometers vol zijn eigen kans. Onze debuterende landgenoot strandde in het zog van de winnaar op een knappe vijfde plaats.