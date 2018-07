Dumoulin woest op motor: "Slaat helemaal nergens op" Redactie

27 juli 2018

18u09 0 Tour De France Tom Dumoulin was na afloop van de laatste bergrit woedend op een motorrijder die in de afdaling naar de finish vlak voor de uiteindelijke ritwinnaar Primoz Roglic ging rijden. "Daardoor werd ik uit het wiel gereden op het enige vlakke stukje van de afdaling", mopperde de Nederlander aan de finish. "Dit slaat helemaal nergens op."

"Ik heb alle respect voor Primoz", zei Dumoulin. "Hij kan er niets aan doen. Hij was gewoon de sterkste. Maar die motor moet gewoon achter ons blijven. Er was niets aan de hand. Ik zat gewoon bij Roglic in het wiel. Nu heb ik nog volle bak gesprint en kwam ik nog niet dichterbij. Ik ben hier echt ziek van. Dit slaat helemaal nergens op."

Dumoulin blijft tweede in het algemeen klassement, op 2'05'' van Geraint Thomas. Roglic, een erkend tijdrijder, klom naar de derde positie. De Sloveen heeft nog maar een achterstand van negentien seconden op Dumoulin. Zaterdag staat er een tijdrit van 31 kilometer op het programma.