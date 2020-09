Dumoulin: “Wij zijn een gele trein, we hebben laten zien hoe sterk we zijn” SVL

06 september 2020

16u52 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook Tom Dumoulin was in de wolken dat het geel na vandaag om de schouders van ploegmaat Primoz Roglic hangt. “We hebben goed de controle gehouden met de ploeg. Jammer genoeg pakken we na een sterke dag geen etappewinst, Primoz ging misschien iets te snel aan in de sprint. Maar we hebben natuurlijk wel de gele trui, dat is heel mooi. Of we te snel geel hebben gepakt? Zeker niet, anders hadden we vandaag niet zelf gereden. Wij zijn een gele trein en we gaan die trui verdedigen, we hebben laten zien hoe sterk we zijn.”

Over zijn eigen vorm is de Nederlander eveneens optimistisch. “Vandaag was ik iets beter dan de voorbije dagen, ik heb mijn aandeel gehad. Dat is fijn, maar ik kom nog steeds tekort. Ik heb zeker niet de vorm van een Tourwinnaar. Ik weet niet hoeveel groeimarge ik nog heb, maar ik herstel alleszins vrij goed.”

Wie doet het autoritaire Jumbo-Visma straks nog iets? Dumoulin ziet toch nog twee gegadigden. “Pogacar is op dit moment heel sterk, ik ben al twee dagen erg onder de indruk van zijn aanvallen. En ook Bernal lijkt er weer goed bij te zitten, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Hij is dus goed hersteld. Dat het de concurrentiestrijd om het geel boeiender maakt? Wat mij betreft hadden we nu al 5 minuten voorsprong, hoor (lacht).”