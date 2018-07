Dumoulin vindt pepperspray-actie van politie "niet zo slim" XC

24 juli 2018

20u07

Bron: ANP 0 Tour De France De Tourkaravaan kwam vandaag tot stilstand nadat protesterende boeren de weg hadden geblokkeerd. Dat leverde een neutralisatie op waarbij renners last kregen van door de politie gebruikt traangas of pepperspray.

"Ik snap die mensen niet, heb ik een boer uit Carcassonne ooit iets aangedaan?", vroeg Tom Dumoulin zich na de rit hardop af. Hij dacht toen nog dat de boeren de renners hadden bespoten, maar hoorde uiteindelijk dat de pijnlijke ogen bij tal van renners veroorzaakt waren door de politie. "Niet zo slim van ze", meende de Nederlander, die het oponthoud desondanks toch vooral de demonstrerende boeren aanrekende.

"Ik weet niet wat wij als renners die boeren hebben aangedaan. Laten ze zich afreageren op de mensen op wie ze boos zijn. Het is een beetje raar om ons te duperen, maar er gebeuren wel meer dingen in de wereld die ik niet snap", aldus Dumoulin, die vooral last had gehad van zijn keel.

Ook geletruidrager Geraint Thomas en groenetruidrager Peter Sagan lieten zich behandelen aan pijnlijke ogen. Een bevestiging dat er sprake was van traangas kwam er niet. Wel toonde een foto een agent die een substantie spoot naar een betoger, waarbij het vermoedelijk om pepperspray ging. Lokale autoriteiten kondigden een onderzoek aan.

Het is niet de eerste keer dat de Tour wordt opgehouden door demonstranten, voor het laatst was dat in 2004. Een van de bekendste incidenten met betogers bij een wielerkoers stamt uit 1984, toen Bernard Hinault in Parijs-Nice zelfs een van de actievoerders een klap gaf.

"Respecteer de renners, ook al heb je een zaak om voor te vechten", was de boodschap van Tourbaas Christian Prudhomme aan de boze boeren.