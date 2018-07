Dumoulin over zaak-Froome: "Het is een beetje een puinhoop" DH

01 juli 2018

18u36

Bron: AD 2 Tour De France Tom Dumoulin hoorde na de finish op het Nederlands Kampioenschap dat de ASO de Tourstart van Chris Froome wil voorkomen. "Ja, ik hoor het ook net. Wat moet ik er van zeggen? Dat is nu niet aan mij. Ik ben net gefinisht op het NK."

Later liet de nummer 2 van de Giro (achter Froome) toch iets meer los toen hem werd gevraagd naar het machtsvacuüm in het wielrennen - Froome die een fors bedrag krijgt om in de Giro te starten, de UCI die de zaak niet oplost en de ASO die nu Froome wel wil weerhouden van een start in de Tour. "Tsja, het is een beetje puinhoop.



Ik weet nog niet welke beslissing er is genomen, maar het lijkt mij niet zeker dat hij geweerd wordt. Maar de hele zaak is gewoon niet goed voor het wielrennen, dat is gewoon een feit. Een mening heb ik nu niet eens."



En wat als Froome komende dinsdag het beroep wint en wel aan de start verschijnt? "Dan heeft een rechter ernaar gekeken en Froome in het gelijk gesteld, en dan zouden we het daarmee moeten doen."