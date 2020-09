Dumoulin offert kansen op voor kopman Roglic: “Ik was niet goed genoeg, ik wilde voor het team werken” MXG

05 september 2020

18u37 0 Wielrennen Op de Col de Peyresourde trok Tom Dumoulin resoluut de kaart van z’n Sloveense kopman Primoz Roglic. Toen even later Tadej Pogacar aanviel volgde Roglic niet en was Dumoulin ondertussen al afgehaakt. Kon de Sloveen niet beter? Het kan, maar wat zeker is, is dat Dumoulin niet beter kon. Hij verloor vandaag meer dan twee minuten op de favorieten. “Ik was gewoon niet goed genoeg en wilde voor het team werken”, liet hij via de ploegradio weten.

De Fransman Nans Peters (AG2R - La Mondiale) won de etappe. Met een knappe solo boekt hij na een Girorit vorig jaar nu ook winst in een Tourrit. Maar vooral het gevecht daarachter boeide deze achtste etappe. Het groepje met de klassementsmannen decimeerde al snel tot een pakketje van tien tot twaalf renners. Alle favorieten waren aanwezig mét nog twee man van Jumbo-Visma: Primoz Roglic en Tom Dumoulin.

Daarvoor hadden ook George Bennett, Wout van Aert en Robert Gesink al kopwerk verricht op de Peyresourde en de Port de Balès. Alles leek erop te wijzen dat Jumbo-Visma vandaag weleens een putsch wilde plegen op de gele trui. Tom Dumoulin sleurde als laatste man stevig aan de favorietengroep. Gele trui Adam Yates kraakte, Romain Bardet moest eraf, ook Bernals meesterknecht Richard Carapaz moest lossen.

Roglic

Dumoulin zette zich op kant en dan viel Tadej Pogacar aan. De ideale springplank voor Primoz Roglic zou je denken. En hij sprong ook mee. De twee Slovenen kregen nog het gezelschap van Nairo Quintana, maar werden weer bijgehaald. Pogacar demarreerde nog twee keer en liet alle andere favorieten achter zich. Ook Roglic, die zich schuil hield in de groep der favorieten.

Het werk van Dumoulin dan voor niets zou je denken? Maar de Nederlander gaf achteraf aan dat hij niet beter kon en z'n kansen resoluut opofferde om Roglic te dienen. “We zijn hier om de Tour te winnen”, liet hij via de ploegradio weten zei ploegmaat George Bennett aan de NOS. Dumoulin reageerde na de aankomst niet. Roglic finishte in de groep der favorieten en behoudt z'n tweede plaats in het klassement. Of wilde hij vandaag de gele trui nog niet pakken en hield hij zich in? De komende dagen zullen raad brengen.

