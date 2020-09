Duizenden mensen troepen samen op Col de Peyresourde, Movistar roept op om coronamaatregelen na te leven Redactie

05 september 2020

20u04 98 Tour de France Opvallende beelden op de Col de Peyresourde tijdens de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk. Duizenden mensen stonden er op elkaar gepropt om de koers vanop de eerste rij te kunnen volgen. Mondmaskers waren af en toe wel te zien, maar de social distancing werd niet echt gerespecteerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Frankrijk zijn bij sportevenementen in openlucht maximaal 5.000 toeschouwers toegestaan. Het is niet meteen duidelijk hoe dit bij de Ronde van Frankrijk geïnterpreteerd wordt. Geldt die limiet van 5.000 fans over het hele parcours? Of over één beklimming? Feit is dat op de Col de Peyresourde wel meer dan 5.000 mensen samen leken te staan. Bovendien hielden ze geen rekening met de afstand tussen elkaar.

Of het publiek schade heeft aangericht in het peloton, zullen we op de eerste rustdag op maandag weten. Dan worden alle betrokkenen bij de Ronde van Frankrijk opnieuw getest. Bij de testing voorafgaand aan de Tour werden twee personeelsleden van Lotto Soudal positief bevonden. Zij verlieten samen met hun kamergenoten de Tour nog voor de koers goed en wel begonnen was.

Movistar: “Doe het voor ons en de rest van het peloton”

Het Spaanse Movistar deed op Twitter een oproep richting de fans om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. “Zoals de meesten van jullie, zijn we bezorgd om de huidige situatie in de wereld”, klinkt het bij de ploeg van onder meer Alejandro Valverde. “Het heeft zoveel moeite gekost om het seizoen te hervatten en we willen niet dat het stopt. Draag alsjeblieft een mondmasker en houd afstand. Doe het voor ons en de rest van het peloton.”

As most of you, we're concerned by the current situation in the world. It's taken so much effort to restart the season - and we all don't want it to end. Please wear a mask, use it correctly, and keep some distance. Do it for us and the rest of the field. 🙏😷 #TDF2020 pic.twitter.com/wvnwynuzt3 Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Bekijk hieronder de beelden:

Lees ook:

Eén week ‘Vlaeminck in Frankrijk’: “De coronadreiging lijkt volledig weggevallen, het wielercircus heeft z’n kadans gevonden”

Peters verrast met overwinning in eerste Pyreneeënrit, Pinot kan Tourzege vergeten

Pinot lost bergop en zal wéér niet meestrijden voor de Tourzege, een nieuw hoofdstuk in de koers die hij niet lijkt te kunnen winnen