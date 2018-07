Dubbeltje op zijn kant: verliest Greg Van Avermaet vandaag zijn gele trui? “Alaphilippe is grootste gevaar” Bart Audoore

12 juli 2018

09u28 0 Tour De France Opdracht volbracht: Greg Van Avermaet (33) mag zijn gele trui ook een derde dag dragen. Het doel is bereikt, elke dag die er nu nog bijkomt, is winst, zegt hij. Maar komen die er ook? “Ik heb al veel energie verbruikt.”

Toen we hem voor de start van de Tour vroegen om de etappes aan te duiden waarin hij winstkans zag, noemde Van Avermaet als eerste de kasseirit naar Roubaix. De rit met aankomst in Quimper kwam op twee. Op drie zette hij de Mûr de Bretagne. Om er meteen aan toe te voegen dat het daar ook helemaal fout kon gaan. “Die klim is echt limiet voor mij”, zei GVA. “2 kilometer aan 6,9 procent is echt al iets voor klimmers.”

